Koalicija pred najtršim orehom - proračunskim usklajevanjem

Predsedniki koalicijskih strank, vodje poslanskih skupin in generalni sekretarji pri premierju Marjanu Šarcu obravnavajo predlog sprememb proračuna za prihodnje leto. Pričakovanja vseh so razmeroma visoka. Vodilo pa je, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, so dejali sogovorniki.

Tudi predsednik SD Dejan Židan je dejal, da se mora, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, "pametno in racionalno porazdeliti" na celoten mandat vlade, torej na obdobje štirih let, in ne more biti realizirano takoj. "Ljudem pa je treba vrniti to, kar smo jim pred volitvami obljubljali," je dejal.

Spomnil je, da za pokojnine velja redno in izredno usklajevanje, prav tako minimalna plača, pri kateri pa se morajo držati tega, kar so si zastavili v koalicijski pogodbi. Več sredstev bo po njegovem treba zagotoviti za kulturo: "Slovenci smo kot narod obstali zaradi kulture, čas je, da jo začnemo bolje financirati." Pomembne so tudi raziskave in razvoj, je dodal.

Pomembnost razvoja, predvsem gospodarskega, je izpostavil tudi predsednik SMC Miro Cerar, ki pa je izrazil pričakovanje, da bodo danes zasnovali proračun v okviru javnofinančnih zmožnosti. Med pomembnimi področji je izpostavil zdravstvo in socialo: "Zdaj je čas, da nekaj več namenimo tudi tistim, ki so to dolga leta pričakovali in se jim je stanje sicer že izboljšalo, a ne dovolj."

Cerar je med prioritetami navedel še varovanje okolja, ohranjanje ugleda v svetu itd. "Danes mora biti razprava dokaj odkrita, jasna. Je pa to začetni sestanek," je Cerar še povedal ob prihodu na srečanje.

Prvak DeSUS Karl Erjavecje prav tako izrazil pričakovanje, da bodo proračunski dokumenti za prihodnja leta sledili zavezam iz koalicijskega sporazuma. Kot je poudaril, je prva prioriteta področje zdravstva, druga pa starejši in upokojenci, tretja dvig izdatkov za obrambo.

Glede položaja upokojencev v DeSUS do konca leta pričakujejo novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zlati v tistem delu, ki bi omogočil postopen dvig odmerne stopnje za pokojnino. Poleg tega Erjavec izpostavlja še izboljšanje vdovskih pokojnin, glede regresa za upokojence pa se dogovarjajo o načinu izplačevanja.

Težka razprava jih po Erjavčevih navedbah čaka tudi o tem, v kakšni dinamiki bi dosegli dvig minimalne pokojnine nad prag revščine.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je v soboto ob robu kongresa stranke izpostavil, da je SD prevzela resorje šolstva, kulture in pravosodja zato, da bi na teh področjih nekaj spremenili. Za to potrebujejo nekaj več denarja in pri tem bodo vztrajali, je napovedal. Sicer pa si želijo, da bi nov minister za finance začel razmišljati drugače kot računovodja, tudi za prihodnost naše države."Za zdaj me je strah, da ministrstvo vodijo uradniki, in to ni v redu," je dodal.