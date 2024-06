Koalicija predlaga podaljšanje subvencioniranja šolskih kosil

Obstoječa zakonska ureditev, sprejeta julija lani, predvideva, da bo s 1. septembrom 2027 nastopila pravica do subvencije v višini cene kosila za vse učence. Obenem določa način subvencioniranja v prehodnem obdobju za učence, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo.

Tako je zdaj določeno, da učencem iz družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda, ne presega pa zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, subvencija kosila v višini 50 odstotkov cene kosila pripada do 1. septembra 2027. Za učence iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, pa je subvencija kosila v višini cene kosila predvidena do 1. septembra 2026.

Učenci iz najbolj ranljivih skupin bi torej pravico do subvencije kosila izgubili že 1. septembra 2026. Z zdaj predlaganimi spremembami pa bi jo ohranili do 1. septembra 2027, ko bo nastopila pravica do subvencije v višini cene kosila za vse učence.