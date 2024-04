Koalicija predlaga prestavitev obravnave novele o zdravniški službi

DZ bi moral na današnji seji razpravljati in odločati o vladnem predlogu novele zakona o zdravniški službi, ki bi razširil nabor storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. A poslanci koalicijskih strank Svoboda, SD in Levica predlagajo prestavitev razprave in odločanja o predlogu na eno od naslednjih sej.