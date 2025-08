Turistična taksa za ladjarje, denar lokalni skupnosti

Obisk prinaša koristi lokalnemu gospodarstvu - gostincem, trgovcem, prevoznikom in turističnim ponudnikom, po drugi strani pa imajo občine zaradi tega tudi dodatne stroške in obveznosti, so v sporočilu za javnost zapisali predlagatelji.

Slovenija po pojasnilih predlagateljev novele zakona postaja vse bolj priljubljena destinacija za prihode potniških ladij. Leta 2023 je na primer Koper od aprila do decembra obiskalo 81 potniških ladij, ki so v Slovenijo pripeljale več kot 120.000 potnikov, lani pa 73 potniških ladij z več kot 125.300 potniki. V Piranu so leta 2023 zabeležili 20 prihodov potniških ladij, ki so pripeljale skoraj 5000 potnikov, lani pa 31 prihodov ladij z nekaj več kot 4000 potniki.

"Nujno in pošteno je, da občine, kot sta Koper in Piran, ob vsakem prihodu potniške ladje dobijo tudi sredstva za svoje gostoljubje. Dodaten denar, ki ga lahko vložijo nazaj v svojo lokalno skupnost - v čiste sanitarije, boljšo obveščenost, parkirišča in kulturne prireditve", je ob vložitvi predloga novele povedala poslanka Svobode Tamara Kozlovič.

Z novelo zakona se med zavezance za plačilo turistične takse na novo uvrščajo ladjarji, torej organizatorji turističnih križarjenj, ki s potniškimi ladjami pripeljejo potnike v slovenska pristanišča ali se zasidrajo v pripadajočem akvatoriju.

Turistično takso bi ladjarji po predlogu plačevali v pavšalnem znesku, odvisno od števila potnikov na ladji. V imenu ladjarjev bo takso lokalni skupnosti odvajal upravljavec pristanišča ali pooblaščeni pomorski agent. Obračun in plačilo takse bo potekalo skupaj z ostalimi pristojbinami in dajatvami, ki jih ladjarji že plačujejo upravljavcu pristanišča, kot je na primer pristojbina za uporabo pristanišča v skladu s pomorskim zakonikom, so pojasnili predlagatelji.

Sredstva, zbrana iz tega naslova, bodo namenska, tako kot to velja za turistično takso, ki jo plačujejo gostje ob prenočevanju.

"Lokalne skupnosti bodo sredstva lahko uporabile za informacijsko turistično dejavnost, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, organizaciji in izvajanju prireditev in drugih dejavnosti, ki jih predvideva zakon," so zapisali.