Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Koalicija predlaga nov državni praznik: 'dan Triglava'

Ljubljana, 31. 12. 2025 16.31 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
Ne.M. STA
Aljažev Stolp

Koalicijski poslanci s prvopodpisanimi Natašo Avšič Bogovič, Meiro Hot in Matejem T. Vatovcem so v parlamentarno proceduro vložili predlog dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS, s katerim bi 7. avgust razglasili za državni praznik, imenovan dan Triglava, ki sicer ne bi bil dela prost dan.

Aljažev stolp je postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete., so zapisali poslanci.
Aljažev stolp je postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete., so zapisali poslanci.
FOTO: Damjan Žibert

Kot so poslanci zapisali v obrazložitvi predloga, je 7. avgusta 1895 Jakob Aljaž postavil sloviti stolp na vrhu Triglava, Aljažev stolp pa je postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete. Predlagatelji zato menijo, da si Triglav kot simbol slovenskega naroda zasluži posebno mesto v koledarju državnih praznikov. Praznik bi tudi utrjeval zavest o kulturni in narodni identiteti Slovencev ter še posebej ljubezni do gora, so pojasnili predlagatelji iz vrst Gibanja Svoboda, SD in Levice.

Pobuda že oktobra

Pobudo za razglasitev omenjenega novega državnega praznika je v državni zbor že oktobra vložil Marko Viduka iz Bohinja, ki je želel, da bi šlo za državljansko pobudo, zato so za začetek postopka zbirali podpise. Pri tem pobudnikom ni šlo najbolje, saj jim je v 60-dnevnem roku uspelo zbrati vsega 570 od potrebnih 5000 podpisov.

Viduka je bil nad slabim odzivom državljanov na njegovo pobudo precej razočaran, a so mu zdaj pomagali poslanci s svojim predlogom. Kot je danes povedal, je bil nad novico nekoliko presenečen, vseeno pa pozdravlja njihovo potezo.

Preberi še Bomo dobili nov državni praznik: dan Triglava?

Viduki se je ideja o dnevu Triglava porodila ob letošnji 130. obletnici postavitve Aljaževega stolpa na vrh Triglava. "Presenečen sem bil, da Slovenci nimamo praznika, ki bi slavil Triglav, ki ga imamo v grbu, naši zavesti in srcu," je izpostavil oktobra. Pobudo je najprej poslal predsednici republike Nataši Pirc Musar in nato še poslanskim skupinam. Kot je povedal, ni prejel nobenega negativnega odgovora, temveč pobudo vsi podpirajo, česar je zelo vesel.

Predlagatelji menijo, da si Triglav kot simbol slovenskega naroda zasluži posebno mesto v koledarju državnih praznikov.
Predlagatelji menijo, da si Triglav kot simbol slovenskega naroda zasluži posebno mesto v koledarju državnih praznikov.
FOTO: Bobo

Že takrat se je zavedal, da bi postopek za dopolnitev zakona najlažje izpeljali, če bi ga začeli poslanci, vendar pa je bil prepričan, da bi morala biti to državljanska pobuda. "Triglav ne more biti politična zgodba, ne deli na levo in desno, na zgodovino in prihodnost ampak absolutno povezuje narod," je poudaril ob predstavitvi ideje.

Viduka je prepričan, da bi se v prazniku našel vsak Slovenec. Triglav namreč ni le gora, temveč je simbol slovenstva, odpora, svobode, pripadnosti in narodove identitete. Praznik bi utrjeval narodno zavest, spoštovanje gora in narave ter spodbujal trajnostni turizem in osveščanje o varovanju Triglavskega narodnega parka.

triglav dan triglava praznik poslanci državni zbor

Na policiji v primeru smrti 37-letnika potekajo notranjevarnostni postopki

V Loškem Potoku –21,2 stopinje Celzija, v Mrzli Komni zledeneli špageti

SORODNI ČLANKI

Zgornjesavska dolina: Vabljiva zimska doživetja pod Triglavom

130. rojstni dan Aljaževega stolpa

Vandalizem v planinah ni le neetičen, temveč je tudi kazniv

Slepa Irena na vrhu Triglava objela Aljažev stolp, nato pa dobila še Abo

KOMENTARJI46

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Damienne
31. 12. 2025 18.16
Kaj ko bi raj delali na tem, da če pride praznik na vikend, da smo ponedeljek frej, kot v tujini?
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
31. 12. 2025 18.12
Enako nepomemben in brezvezen praznik, kot je 15. avgust.
Odgovori
-2
0 2
HeavyDxxx
31. 12. 2025 18.09
Kaj je to za en BS?!
Odgovori
+1
1 0
DAEMONIUM
31. 12. 2025 18.03
A da je bil ta Jakob Aljaž duhovnik, tega pa ne boste omenili??? Še sreča da je takrat bilv Avstriji ker bi ga komunisti leta 1945 zaradi odkupa vrha Triglava 100% ubili, da se ne bi govorili da je duhovnik odkupil vrh Triglava, tako kot se danes ne govori da je prav duhovščina obranila slovenščino in Slovence na Primorskem v času 1918 - 1941, ne tega pa ne boste priznali pa čeprav vsi zgodovinski akti prav o tem govorijo. Že nekaj let in pod oblastjo ljubljanskih komunistov boš levičarji že razlagali da je bil Jakob Aljaž lokalni kmet tako kot danes učite, da je Dražgoška bitka, spreobrnila tok druge svetovne vojne🤮🤮🤮
Odgovori
+5
7 2
Gutenberg
31. 12. 2025 18.16
Hotel sem napisati nekaj podobnega, zdaj mi pa ni treba. Hvala. Velik plus.
Odgovori
0 0
čokolino23
31. 12. 2025 18.02
KDAJ BO PA DAN UKRAJINE ??
Odgovori
-1
1 2
Kod.
31. 12. 2025 18.04
Ko bo padel paljček iz Kremlja
Odgovori
-1
1 2
St. Gallen
31. 12. 2025 17.57
Svica ima samo en drzavni praznik. Ze tu je drugacno razmisljanje.....
Odgovori
+2
3 1
medŠihtom
31. 12. 2025 17.59
ti pa še vedno po balkansko. sem prepričan da balkan v glavi pronica tudi k tvojim sosedom, švicarjem, ki si mrmrajo, lej ga, še vedno ni dal balkana iz glave. ko bi oni vedli, da se hodiš dnevno potrjevat na balkanske portalčke, bi samo zmajevali z glavo in si želeli bolj integriranega soseda. takega ki opazi švicarske malenkosti in se integrira vanje, oapzi švicarsko energijo urejenosti, ter je fokusiran v okolje kjer živi. ne pa, da balkan ne gre pa ne gre iz glave. hehehe.
Odgovori
-2
1 3
St. Gallen
31. 12. 2025 18.05
Seceda, tudi v hofi audio svetu so primerjave osrednji del kulture
Odgovori
0 0
medŠihtom
31. 12. 2025 17.53
dan ko se je slovenski narod uprl rdečemu jarmu pa ne pride in ne pride. rdeča je zlita z hlapčkom. tega ne vidiš nikjer na svetu. poraženci 2svv.
Odgovori
-2
2 4
daedryk
31. 12. 2025 17.50
potem imamo lahko tudi dan vesne ali dan perunov itd. ne, ze vem! the day of triglavian faction! sicer je EVE online bolj tko-tko, ima pa laksno posreceno foro.
Odgovori
+2
2 0
Vakalunga
31. 12. 2025 17.48
Zamenjat za praznik kurjekov 27. Aprila
Odgovori
-1
5 6
medŠihtom
31. 12. 2025 17.54
praznik korupcije pa je vsak dan. razen takrat ko je kak drug praznik. hahahahahaaaha.
Odgovori
+6
6 0
flojdi
31. 12. 2025 17.44
Rabili bi tudi dan butlow
Odgovori
+5
5 0
testosteron
31. 12. 2025 17.46
Jih 365 ni dovolj ???
Odgovori
+5
5 0
srecnii
31. 12. 2025 17.38
Lahko prvo nedeljo v avgustu določimo državni praznik dan Triglava
Odgovori
+2
2 0
TvojPrijatelj
31. 12. 2025 17.38
Spet nocoj med prijatelji Proslavimo novoletni dan Tu sem jaz tu si tudi ti Ki skrivaj te rad imam Čeprav ljubiti te ne smem
Odgovori
-2
1 3
TvojPrijatelj
31. 12. 2025 17.38
zdaj pa skupaj ajde: Koooooo priiiiiide pooooolnooooooooč Ko gorijo leeeeeeee še sveče Spet te poljubim Voščm ti veliko sreče
Odgovori
+0
3 3
medŠihtom
31. 12. 2025 18.01
kdo ti pa preprečuje da moraš "na skrivaj" pa "ne smeš" ? namišljeni prijatelj? sosed?
Odgovori
0 0
vrtnar _
31. 12. 2025 17.36
dan norcev 2022-2026
Odgovori
+1
6 5
duhccc
31. 12. 2025 17.33
vse praznike nej prezamejo ki jih imajo eropske drzave pa nebo guzve na cesti
Odgovori
+2
2 0
pope p
31. 12. 2025 17.31
sem komunist ampak za dela prost dan bi se strinjal tudi z dnevom spodpornika domobrancev janeza janšo
Odgovori
+0
3 3
ivo105
31. 12. 2025 17.30
Take bedarije so lahko izmišljajo le brezdelnezi ali luzerji, ki večinoma še nikoli niso bili na spoštovanja in občudovanja vrednem Triglavu! Pustite Triglav nam planincen in ne omafežujte ga s primitivnimi politicnimi bluzenji@
Odgovori
+15
15 0
sivabrada
31. 12. 2025 17.29
In ravno ti,ki delajo na razvrednjotenju vsega trga kar so našteli v obrazložitvi ,bi imeli ta praznik.
Odgovori
+6
7 1
pope p
31. 12. 2025 17.30
ja kaj pa ti kdo prepoveduje ?
Odgovori
-4
0 4
Nebodijetreba
31. 12. 2025 17.20
Za protiutež pa ukinitev božiča ali dneva državnosti, morda dneva samostojnosti in enotnosti ???
Odgovori
-4
4 8
Robert S.
31. 12. 2025 17.29
mokre sanje levičarjev
Odgovori
+2
4 2
testosteron
31. 12. 2025 17.48
Tvoje mokre sanje - za povrhu pa še sprejetje šeriatskega prava ipd. ???...
Odgovori
+2
2 0
Kod.
31. 12. 2025 18.00
A ti bi kot kumonisti,pa po možnosti še božička zamenjat z dedkom mrazom
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
31. 12. 2025 17.20
Volitve se bližajo in celo Levica je kar naenkrat domoljubna 😂
Odgovori
+10
13 3
Nehajte ze enkrat
31. 12. 2025 17.18
Pa kaj,dovolj je praznikov na katere VSI delate mostove kot Italijani,Italija ze sedaj ni produktivna in tega Slovencem ni potrebno,pol se pa ne zgrazat,da imate za svoj denar manj in manj,in sledi dvig dodatnih davkov,pa kaj se ne vem si bodo ze izmislili,,nic ni zastonj,drzava da DRŽAVA VZAME
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov
Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati
Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati
Pet tipov očetov – kam spadate vi?
Pet tipov očetov – kam spadate vi?
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
zadovoljna
Portal
Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
vizita
Portal
Dick Van Dyke razkriva navado, ki mu je pomagala do 100 let
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
cekin
Portal
10 najbolj plačanih zvezdnikov leta 2025
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
moskisvet
Portal
Vse ljubezni Brigitte Bardot
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
okusno
Portal
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
voyo
Portal
Čudežni park
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425