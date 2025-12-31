Koalicija predlaga nov državni praznik: 'dan Triglava'

Aljažev stolp je postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete., so zapisali poslanci. FOTO: Damjan Žibert

Kot so poslanci zapisali v obrazložitvi predloga, je 7. avgusta 1895 Jakob Aljaž postavil sloviti stolp na vrhu Triglava, Aljažev stolp pa je postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete. Predlagatelji zato menijo, da si Triglav kot simbol slovenskega naroda zasluži posebno mesto v koledarju državnih praznikov. Praznik bi tudi utrjeval zavest o kulturni in narodni identiteti Slovencev ter še posebej ljubezni do gora, so pojasnili predlagatelji iz vrst Gibanja Svoboda, SD in Levice.

Pobuda že oktobra

Pobudo za razglasitev omenjenega novega državnega praznika je v državni zbor že oktobra vložil Marko Viduka iz Bohinja, ki je želel, da bi šlo za državljansko pobudo, zato so za začetek postopka zbirali podpise. Pri tem pobudnikom ni šlo najbolje, saj jim je v 60-dnevnem roku uspelo zbrati vsega 570 od potrebnih 5000 podpisov. Viduka je bil nad slabim odzivom državljanov na njegovo pobudo precej razočaran, a so mu zdaj pomagali poslanci s svojim predlogom. Kot je danes povedal, je bil nad novico nekoliko presenečen, vseeno pa pozdravlja njihovo potezo.

Viduki se je ideja o dnevu Triglava porodila ob letošnji 130. obletnici postavitve Aljaževega stolpa na vrh Triglava. "Presenečen sem bil, da Slovenci nimamo praznika, ki bi slavil Triglav, ki ga imamo v grbu, naši zavesti in srcu," je izpostavil oktobra. Pobudo je najprej poslal predsednici republike Nataši Pirc Musar in nato še poslanskim skupinam. Kot je povedal, ni prejel nobenega negativnega odgovora, temveč pobudo vsi podpirajo, česar je zelo vesel.

