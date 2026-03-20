'Hiša, ki je bila v slabem stanju, je danes stabilnejša, temelji so trdni'

Premier Robert Golob je na Prešernovem trgu v skupni izjavi koalicije volivce pozval, naj z glasovi omogočijo nadaljnje delo koalicije, saj lahko to prinese napredek, reforme pa da lahko izpolnijo sanje mladih o svojem domu, poskrbijo za javno zdravstvo in dostojno življenje starejših.

Ponovil je, da je koalicija ob začetku mandata v upravljanje dobila "hišo, ki je bila v slabem stanju, danes pa je stabilnejša, temelji so trdni". Pri tem so naredili tudi kakšno napako, je dejal. Vendar pa dodal, da jih to ni nikoli zaustavilo, "v resnici so nam dale še več motiva, da smo se iz njih naučili, kako še bolje naprej".

Tako so prebrodili težave ob požarih, energetski krizi, poplavah, carinski vojni in evakuaciji slovenskih državljanov z Bližnjega vzhoda, je poudaril. "Ne glede na to, kar slišite, je to tisto, kar nas v resnici navdihuje, navdihuje nas, da delamo za vas," je v izjavi še dejal Golob, ki ga je pri tem pospremilo nekaj nezadovoljnih vzklikov mimoidočih posameznikov in prisotnih na stojnici SDS.