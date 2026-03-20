'Hiša, ki je bila v slabem stanju, je danes stabilnejša, temelji so trdni'

Premier Robert Golob je na Prešernovem trgu v skupni izjavi koalicije volivce pozval, naj z glasovi omogočijo nadaljnje delo koalicije, saj lahko to prinese napredek, reforme pa da lahko izpolnijo sanje mladih o svojem domu, poskrbijo za javno zdravstvo in dostojno življenje starejših.
Ponovil je, da je koalicija ob začetku mandata v upravljanje dobila "hišo, ki je bila v slabem stanju, danes pa je stabilnejša, temelji so trdni". Pri tem so naredili tudi kakšno napako, je dejal. Vendar pa dodal, da jih to ni nikoli zaustavilo, "v resnici so nam dale še več motiva, da smo se iz njih naučili, kako še bolje naprej".
Tako so prebrodili težave ob požarih, energetski krizi, poplavah, carinski vojni in evakuaciji slovenskih državljanov z Bližnjega vzhoda, je poudaril. "Ne glede na to, kar slišite, je to tisto, kar nas v resnici navdihuje, navdihuje nas, da delamo za vas," je v izjavi še dejal Golob, ki ga je pri tem pospremilo nekaj nezadovoljnih vzklikov mimoidočih posameznikov in prisotnih na stojnici SDS.
Prepričan je, da je Slovenija danes bolj svobodna, bolj varna in predvsem stabilna država.
Predsednik SD Matjaž Han je v izjavi poudaril pomen ekipe. "Samo kot ekipa lahko zmagamo," je dejal Han, ki je poudaril, da potrebuje država več močnih strank, ne le eno.
Kot je dejal, želi živeti v Sloveniji, ki bo socialna, se razvijala ter kjer bosta gospodarstvo in sociala šla z roko v roki. "Želimo živeti v državi, kjer bo mogoče med sabo pogovarjati na normalen način, ne tako, kot se dogaja v teh zadnjih zadnjih tednih," je dejal Han.
Tudi sokoordinator Levice Luka Mesec je nanizal več uspehov te vlade, med drugim stabilnost, rast plač in pokojnin. Hkrati je spomnil na alternativo v soseščini, torej Madžarsko in Srbijo, pa tudi ZDA z Donaldom Trumpom. "Če v nedeljo izberemo drugo pot, me skrbi, da se bomo v ponedeljek, tako kot so se Američani, zbudili v izrednem stanju," je dejal Mesec. Želi si, da Slovenija ostane odprta družba, pri tem pa se je zavzel za politiko, ki se bo v svetu, "ki je znorel", zavzela za mir.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.