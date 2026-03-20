SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Hiša, ki je bila v slabem stanju, je danes stabilnejša, temelji so trdni'

Ljubljana , 20. 03. 2026 12.36 pred 1 uro 2 min branja 195

Avtor:
A.K. STA
Koalicija predstavila dosežke

Koalicija je ob koncu volilne kampanje pozvala k oddaji glasu za nadaljevanje dela vlade. Po besedah predsednika Svobode Roberta Goloba izbirajo med stranjo, ki "vodi v prihodnost, in drugo, ki se ne zna izviti iz preteklosti". Sokoordinator Luka Mesec je pozval h glasu "za dobro Slovenije", predsednik SD Matjaž Han pa je poudaril pomen ekipe.

Premier Robert Golob je na Prešernovem trgu v skupni izjavi koalicije volivce pozval, naj z glasovi omogočijo nadaljnje delo koalicije, saj lahko to prinese napredek, reforme pa da lahko izpolnijo sanje mladih o svojem domu, poskrbijo za javno zdravstvo in dostojno življenje starejših.

Ponovil je, da je koalicija ob začetku mandata v upravljanje dobila "hišo, ki je bila v slabem stanju, danes pa je stabilnejša, temelji so trdni". Pri tem so naredili tudi kakšno napako, je dejal. Vendar pa dodal, da jih to ni nikoli zaustavilo, "v resnici so nam dale še več motiva, da smo se iz njih naučili, kako še bolje naprej".

Tako so prebrodili težave ob požarih, energetski krizi, poplavah, carinski vojni in evakuaciji slovenskih državljanov z Bližnjega vzhoda, je poudaril. "Ne glede na to, kar slišite, je to tisto, kar nas v resnici navdihuje, navdihuje nas, da delamo za vas," je v izjavi še dejal Golob, ki ga je pri tem pospremilo nekaj nezadovoljnih vzklikov mimoidočih posameznikov in prisotnih na stojnici SDS.

Prepričan je, da je Slovenija danes bolj svobodna, bolj varna in predvsem stabilna država.

Predsednik SD Matjaž Han je v izjavi poudaril pomen ekipe. "Samo kot ekipa lahko zmagamo," je dejal Han, ki je poudaril, da potrebuje država več močnih strank, ne le eno.

Kot je dejal, želi živeti v Sloveniji, ki bo socialna, se razvijala ter kjer bosta gospodarstvo in sociala šla z roko v roki. "Želimo živeti v državi, kjer bo mogoče med sabo pogovarjati na normalen način, ne tako, kot se dogaja v teh zadnjih zadnjih tednih," je dejal Han.

Tudi sokoordinator Levice Luka Mesec je nanizal več uspehov te vlade, med drugim stabilnost, rast plač in pokojnin. Hkrati je spomnil na alternativo v soseščini, torej Madžarsko in Srbijo, pa tudi ZDA z Donaldom Trumpom. "Če v nedeljo izberemo drugo pot, me skrbi, da se bomo v ponedeljek, tako kot so se Američani, zbudili v izrednem stanju," je dejal Mesec. Želi si, da Slovenija ostane odprta družba, pri tem pa se je zavzel za politiko, ki se bo v svetu, "ki je znorel", zavzela za mir.

KOMENTARJI195

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gutenberg
20. 03. 2026 14.27
Temelji hiše so trdni ja, samo nisi jih ti gradil.
Geronimo
20. 03. 2026 14.27
Zaradi ptica hodim delat v avstrijo tako kot ostalih 30k Slovencev on pa uvaza nepalce in juznjake to je uspesna drzava
Dobro opazujem
20. 03. 2026 14.26
Veliko je dobilo in vemo,da bodo levicarji delili se naprej malim ljudem. To smo najbolj videli,ko so zahtevali,da gospodarstveniki delijo nekaj denarja bozicnice se svojim delavcem. Kdo je bil v zraku, samo taki ,ki bogatijo svoje zepe. Seveda bodo taki volili desnicarje in vas tukaj prepricevali v svoj prav ,saj za bogatune najbolj poskrbijo. To pa zato,ker morajo vrnit ko so jih bogatuni sedaj denarno podpirali.Veste, vsi v drzavi si zasluzimo dobro zivet in ne samo desni izbranci.
tavbix
20. 03. 2026 14.25
Dragi volilci, pokažimo NE obema, ki nam jih mediji in "ankete" ponujajo, kot edino opcijo za zmago!!! In bog ne daj namesto njiju izbrat delomrznežko Levico in mafijsko Resnico. Vse ostalo bo bolje, kot smo imeli.
VladaPada
20. 03. 2026 14.23
Podružnica hamasa pač živi v svojem svetu. 🤣
jebivoje
20. 03. 2026 14.11
a se norčujejo iz nas?
šavrin
20. 03. 2026 14.17
v nedeljo zvečer bo marsikoga minila volja za ples.
kr en33
20. 03. 2026 14.22
Savrin: upam, da res
EU Dig. Cenzura
20. 03. 2026 14.11
EPP reklama, MANIPULACIJA. Golob nima nikoli toliko podpore kot jo mediji NAPIHUJETE!!! Golob je pogrnil. V nedeljo bo rezultat. Škoda da ima Janez tako podporo tudi on je za zapor!!!
zmerni pesimist
20. 03. 2026 14.06
Dobra fora
misterbin
20. 03. 2026 14.04
Litijska pa se bo sesula sama vase in bo šlo 7 milijonov €
stoinena
20. 03. 2026 14.01
moja hiša ni več stabilna, ker ste mi preveč vzeli iz žepa.
komentator112
20. 03. 2026 14.01
Temelji, ki so nažrti od termitov😂😂
iskriv
20. 03. 2026 13.59
Desna falanga se boji opredeliti ali se noče opredeliti in obsoditi genocid v Gazi , ker podpirajo Izrael in jim je malo mar za ljudi , zlasti za otroke . Nočejo se opredeliti zoper Trumpa , ki vodi zavojevalsko politiko in tepta mednarodno pravo in namerno ubija otroke v šolah v Iranu . Nimajo ponosa in hrbtenice , da bi rekli jasni ne tem zavojevalcem zaradi katerih že trpi ves svet in bomo to občutili tudi mi z dragimi energenti , ki bodo privedli do velike draginje , pa za to ne bo kriva naša vlada ampak slaboumje predsednika ZDA Trumpa , ki ga za nos vlači Izraelski premier Natanjahu .
šavrin
20. 03. 2026 14.05
eno leto je kolicija bruhala ogenj na Izrael in vstrajala in se hvalila da bo sodelovala pri tožbi proti Izraelu, naenkrat pa rep med noge in kev,kev. Očitno so dobili kakšen obisk ali klic
JApajaDAja
20. 03. 2026 14.05
ja, desna vlada se ni podpisala pod tožbo j.afrike zoper izrael :-)
Žmavc
20. 03. 2026 13.57
Od hiše so ostali samo še temelji. Ostalo ste pokradli.
Pamir
20. 03. 2026 13.55
Ko nas je država Finska morala opozoriti da koruptivni premier jajo krade.Sramota.
Žmavc
20. 03. 2026 13.57
Od vsegaskupaj potem nič. Še danes nič.
JApajaDAja
20. 03. 2026 14.07
black cube pa belgijsko vlado,da jim ministri kradejo državni denar....
Gologuzanac
20. 03. 2026 13.54
Samo levičarjev ne vec......... to je nočna mora ................
šavrin
20. 03. 2026 13.58
45 let so nam komunisti grenili življenje, ampak narod še vedno ni prišel k pameti in jih ponovno voli.
Un71
20. 03. 2026 13.53
Nova realnost v Sloveniji je, da je korupcija dovoljena, nekaj čisto normalnega, če zmaga levi blok. Jaz bom že poskrbel zase, noben ni vreden mojega glasu. Samo potem se po volitvah ne jokajte...
Bad Minton
20. 03. 2026 13.53
Katero hišo ste mislili ? A tisto na Litijski ?
Proteinar123
20. 03. 2026 13.52
Reality check pa v nedeljo!
šavrin
20. 03. 2026 13.50
Na tej hiši svobode so obnovili fasado, da na zunaj deluje všečno, znotraj hiše pa vse gnilo in razpadajoče.
