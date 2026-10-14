Koalicija preprečila razpravo odborov o pravicah tujih delavcev

Poslanci Svobode, SD in Levice so sklic seje odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport zahtevali, potem ko je vlada pripravila osnutka novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Predlagane spremembe zakonodaje so že bile v javni obravnavi, jih pa vlada še ni potrdila.

V opoziciji ocenjujejo, da se z njimi na eni strani gospodarstvu in agencijam za posredovanje dela odpira dodatne možnosti za zaposlovanje tuje delovne sile, na drugi strani pa se tujcem postavlja nove ovire pri vključevanju v slovensko družbo.

Bojijo se, da se s predlaganimi rešitvami povečuje ranljivost tujcev za izkoriščanje, pa tudi, da se namesto spodbujanja tehnološkega napredka, avtomatizacije in izboljševanja delovnih pogojev ohranja poslovne modele, ki temeljijo predvsem na poceni delu.

A razprave na to temo na današnji seji ni bilo. Andrej Kosi je namreč v imenu SDS opozoril, da osnutka novel še nista bila vložena v DZ in da tako poslanci še sploh ne vedo, ali bosta prišla v parlamentarno obravnavo in v kakšni obliki. Razprava bi bila zato po njegovih besedah nesmiselna. Posledično je predlagal, da se seja prekine in nadaljuje šele, ko bodo tujska zakonodaja vložena v DZ. "Nesmiselno je govoriti in zavajati ljudi o nečem, za kar sploh ne vemo, ali bo prišlo v veljavo," je utemeljil.

Predsedujoči na skupni seji odborov, sicer predsednik odbora za notranje zadeve in javno upravo, Žan Mahnič (SDS) je dal ta postopkovni predlog na glasovanje, kar je razburilo opozicijo, kjer so takoj zahtevali pol ure odmora.