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Slovenija

Koalicija preprečila razpravo odborov o pravicah tujih delavcev

Ljubljana, 14. 10. 2026 12.29 pred 1 uro 3 min branja 34

Avtor:
STA N.Š.
Andrej Kosi na izvršilnem odboru SDS

Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov DZ niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v DZ. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije.

Poslanci Svobode, SD in Levice so sklic seje odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport zahtevali, potem ko je vlada pripravila osnutka novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Predlagane spremembe zakonodaje so že bile v javni obravnavi, jih pa vlada še ni potrdila.

V opoziciji ocenjujejo, da se z njimi na eni strani gospodarstvu in agencijam za posredovanje dela odpira dodatne možnosti za zaposlovanje tuje delovne sile, na drugi strani pa se tujcem postavlja nove ovire pri vključevanju v slovensko družbo.

Bojijo se, da se s predlaganimi rešitvami povečuje ranljivost tujcev za izkoriščanje, pa tudi, da se namesto spodbujanja tehnološkega napredka, avtomatizacije in izboljševanja delovnih pogojev ohranja poslovne modele, ki temeljijo predvsem na poceni delu.

A razprave na to temo na današnji seji ni bilo. Andrej Kosi je namreč v imenu SDS opozoril, da osnutka novel še nista bila vložena v DZ in da tako poslanci še sploh ne vedo, ali bosta prišla v parlamentarno obravnavo in v kakšni obliki. Razprava bi bila zato po njegovih besedah nesmiselna. Posledično je predlagal, da se seja prekine in nadaljuje šele, ko bodo tujska zakonodaja vložena v DZ. "Nesmiselno je govoriti in zavajati ljudi o nečem, za kar sploh ne vemo, ali bo prišlo v veljavo," je utemeljil.

Predsedujoči na skupni seji odborov, sicer predsednik odbora za notranje zadeve in javno upravo, Žan Mahnič (SDS) je dal ta postopkovni predlog na glasovanje, kar je razburilo opozicijo, kjer so takoj zahtevali pol ure odmora.

Nataša Sukič
Nataša Sukič
FOTO: POP TV

Nataša Sukič (Levica) je v nadaljevanju poudarila, da prekinitev razprave pomeni kršitev poslovnika DZ, saj da se jo lahko prekine le s soglasjem njenega predlagatelja, torej opozicije. V obrazložitvi, ki jo je opravila stoje, je Mahniču, predsedniku odbora gospodarstvo, delo in šport Robertu Potniku (Demokrati) ter drugim v koaliciji očitala, da "ugrabljajo parlament".

"To, kar počnete je ugrabljanje parlamenta. Ali se zavedate, kaj pomeni ugrabiti parlament? Ugrabiti parlament je neke vrste državni udar, to je najvišja državna demokratična institucija," je bila ostra. Kot je izpostavila, ima DZ pravico razpravljati o načrtovanih politikah vlade.

"To, kar počnete, je nezaslišano, nikoli doslej videno, nikoli doživeto. To je resen napad na demokracijo v državi, resen napad na opozicijo, ki tukaj, kadar vam nekaj ni povšeči, nima več prostora za to, da bi se izražala. Kaj torej predlagate, da se opozicija kar odstrani od tu in da boste tu sami kraljevali?" je sklenila in protestno zapustila sejo.

Poslanci prvega odbora so ne glede na razburjenje v opoziciji Kosijev predlog podprli z osmimi glasovi za in štirimi glasovi proti, poslanci drugega odbora pa z devetimi glasovi za in štirimi proti.

Seje so se sicer udeležili tudi predstavniki sindikatov in nevladnih organizacij, ki so do osnutkov novel zakonov prav tako zelo kritični. Ob tem so pripravili še novinarsko konferenco na to temo.

Osnutek novele zakona o tujcih ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje, ob tem pa zvišuje zahtevano raven njihovega znanja slovenščine. Hkrati podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, z enega na tri leta ter dviguje višino splošnega pogoja zadostnih sredstev za preživljanje za izdajo dovoljenja za prebivanje državljanu tretje države.

S predvidenimi spremembami zakona o zaposlovanju tujcev se medtem želi optimizirati postopek zamenjave delodajalca oz. delovnega mesta, omogočiti zaposlovanje tujcev v agencijah, povečati prožnost sezonskega dela ter omiliti posledice posameznih kršitev pri zaposlovanju tujcev.

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odbor tuji delavci razprava

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KOMENTARJI34

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yolli
14. 10. 2026 13.52
Natančneje gre za volišče na Osnovni šoli Mrzlava vas v občini Brežice, kjer je Državna volilna komisija (DVK) v začasnih podatkih za referendum o parlamentarni preiskavi zabeležila 129 prisotnih volivcev, a kar 130 oddanih glasovnic. To pomeni statistično nemogočo, zaokroženo 101-odstotno volilno udeležbo glede na število evidentiranih volivcev.
Odgovori
0 0
petb
14. 10. 2026 13.49
Če odločajo takšni kot je, na primer, Poglajen, ki nima nikakršnih kompetenc za to kar počne. Za določene stvari moraš imeti izobrazbo.
Odgovori
0 0
kovanec
14. 10. 2026 13.44
Ta vlada ne bo dolgo zdržala.
Odgovori
0 0
Pamir
14. 10. 2026 13.41
SDS komunisti ne morejo odločati o delavcih in delu zato ker noben nima delovne dobe.Sami mešalci megle z dolančevega faksa.
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+2
2 0
mejacrnikal
14. 10. 2026 13.39
ta levica je res katastrofa
Odgovori
-2
2 4
Dolenjc5
14. 10. 2026 13.38
Sukičeva ni še tako dolgo ko ste bili na oblasti kaj ste pičeli na odborih in kaj v oarlamentu da o vladi ne izgubljamo besed. Ja kako hitro pozabimo ali nočemo pozaniti Sukičeva. Se spomnite Grguričeve kako je vodila in vi zraven ste se basmihali a tisto pa je bilo v redu. Levica poden od podna
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-3
2 5
patria
14. 10. 2026 13.35
Predlog opoziciji: Ne udeležujte se nobenih odborov več in ne dajte zadovoljstva primitivcem, da se izživljajo nad vami. Namesto tega rajši razmislite o strategiji preprečevanja sprejetih "škodljivih" zakonov z referendumi. Naj pač narod odloča. In ja: pripravite se na volitve. Tokrat pričakujem, da ne boste vlekli vsak sebi, in da boste nedvoumno nastopili skupaj.
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+6
6 0
Deep1
14. 10. 2026 13.33
Pobalinski SDS po pobalinsko. 🤡💪💪
Odgovori
+5
6 1
fred3
14. 10. 2026 13.31
Ko bi se za domače ljudi tako sekiral, kot se za tujce.. Prvo se za svoje poskrbi.
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+3
3 0
Kstane
14. 10. 2026 13.21
In prav je tako! Slovenci v Sloveniji moramo imeti mesto št.1,naša kultura in naša tradicija in navade.
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+8
9 1
mb3zb6
14. 10. 2026 13.28
Vi torej zagovarjate sužnjelastništvo. Tujci so lahko nastanjeni 20 kom na 10m2, pobrani potni listi, spanje v topli postelji, brez zavarovanja in česarkoli. Slovenec naj bo pa njihov lastnik.
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-1
5 6
SLObunkeljn
14. 10. 2026 13.30
Itak, da bodo naši vnuki peli Tompsonove pesmi!
Odgovori
+2
3 1
Ana desetnica
14. 10. 2026 13.33
Kakšno sužnjelastništvo? A so plačani ali niso? Kdo je njihov lastnik?
Odgovori
-2
0 2
AleksanderS
14. 10. 2026 13.19
Ko zmanjka argumentov, začnejo leteti poslovniki. Toliko o demokratični kulturi in spoštovanju parlamenta. Maske so padle! 🇸🇮 ! Predlagam da se zahteva izkljucitev poslanke zavoljo agresivnega obnasanja
Odgovori
-4
4 8
biggie33
14. 10. 2026 13.17
Takemu obnašanju, kot ga je uprizorila Sukičeva, v parlamentu ni mesta.. kokoš nevzgojena!!
Odgovori
+0
9 9
Posteni
14. 10. 2026 13.19
Zaostaja za sdsovci ?? Ajaa trga ne vidite
Odgovori
+2
7 5
Posteni
14. 10. 2026 13.17
Jansa ima drmokracijo samo v imenu stranke.. za njegove 🐑🐑🐑🐑.. cist zadost
Odgovori
+4
7 3
Pajo_36
14. 10. 2026 13.15
Imam raje zaposlenega tujca, kot pa SDSovca, ki mi neti nacionalne spore v firmi. Ampak smo rešili. Vse tele nacional potentne rumenojopičarje smo lepo odpustili. Tudi tujce, kjer jim je nacionalna obsedenost ne gre iz glave. NE, hvala. In vsakemu na novo povemo, da tega ne toleriramo. Ker to je eskaliralo v oblake. Enostavno bi pa Slovenija rabila štrajk tujcev. Pa da vidimo, prazne štacune in izpade izvoza partnerjem po svetu. Škode lahko toliko to naredi, da glava peče. Ampak čudno, da je GZS pri tem tiho, ker njim je samo pomemben profit in stranke, da so pa podjetja tudi vsi zaposleni ne sam koritniki, jim pa itk nikoli ni tema.
Odgovori
+1
8 7
Smuuki
14. 10. 2026 13.28
Itak da imaš raje tujce kot slovence če si sam eden izmed njih. Nikoli se nisi vprašal kako te vidimo mi
Odgovori
+0
2 2
Ana desetnica
14. 10. 2026 13.34
So cenejši a ne?
Odgovori
0 0
Andrej3333
14. 10. 2026 13.39
Jah, Smuki, tale Pajo, tujec po tvoje, obvlada slovenščino, slovnico in kar še sodi k temu. Tvoje topogledno znanje ni prav vrhunsko, če preštejemo manjkajoče vejice in pike. Tako pač vidimo tako tebe kot njega vsi, ki beremo komentarje tu. Domoljubje, pa to.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
14. 10. 2026 13.52
Smuki, nisem noben tujec. Sem kar lepo rojen v SLO, delam v SLO in nikoli se nisem imel za tujca, ja del familije je poreklom iz Hrvaške. Druge domovine, kot je Slovenija, ne poznam. Nikoli, ampak never, nisem bil na zavodu, ker sem tako vzgojen. Niti na bolniških, niti nič. Da rečem doma, da neki glumim na zavodu, ker se mi ne da delat, ode mi dediščina, men bi se mat odrekla. Mi je to tud rekla že. V redu, bodi gej, ampak da se boš pa po socialni valal, to je pa nesprejemljivo. Sodim pa ljude na dobre in slabe, ne na Slovence, Italijane, Hrvate in ostale. Zavedam se pa, kaj pomeni biit ekstremen desničar in nacionalist, je moja familija veliko pretrpela zaradi tega, ker misli nekdo, da je več vreden, kot drug. Zato ne maram enega SDSa pri nas in kakega Jelinčića, sploh pa mafijaca Stevanovića.
Odgovori
0 0
lokson
14. 10. 2026 13.10
Ko ti kolesariat pridiga o demokraciji. Za posrat.
Odgovori
-1
6 7
Posteni
14. 10. 2026 13.17
Jaaa ? Si zihr da si znas obrazlozit ta pojem ??
Odgovori
+2
4 2
kovanec
14. 10. 2026 13.18
Kaj pa ko ti o demokraciji pridiga Rupar?
Odgovori
+2
4 2
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 13.10
Bo prišel čas, ko bo odgovarjal za veleizdajo....in veleizdaja ne zastara
Odgovori
-1
5 6
AleksanderS
14. 10. 2026 13.09
Napisite da je poslanka Sukiceva vrgla rokovnik po mizi proti poslancem !!! Zakaj skrivate taksno nekulturno obnasanje ?
Odgovori
+0
6 6
KatiFafi
14. 10. 2026 13.06
Daje napišite članek, kako neprimerni se obnaša Sukićeva
Odgovori
+3
8 5
Fossil
14. 10. 2026 13.04
Vlada dela dobro bravo JANŠA 🤫
Odgovori
+3
9 6
Nenil
14. 10. 2026 13.04
levaki spomin imate pa od zlate ribice
Odgovori
+5
10 5
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