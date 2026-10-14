Koalicija preprečila razpravo odborov o pravicah tujih delavcev

Poslanci Svobode, SD in Levice so sklic seje odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport zahtevali, potem ko je vlada pripravila osnutka novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Predlagane spremembe zakonodaje so že bile v javni obravnavi, jih pa vlada še ni potrdila.
V opoziciji ocenjujejo, da se z njimi na eni strani gospodarstvu in agencijam za posredovanje dela odpira dodatne možnosti za zaposlovanje tuje delovne sile, na drugi strani pa se tujcem postavlja nove ovire pri vključevanju v slovensko družbo.
Bojijo se, da se s predlaganimi rešitvami povečuje ranljivost tujcev za izkoriščanje, pa tudi, da se namesto spodbujanja tehnološkega napredka, avtomatizacije in izboljševanja delovnih pogojev ohranja poslovne modele, ki temeljijo predvsem na poceni delu.
A razprave na to temo na današnji seji ni bilo. Andrej Kosi je namreč v imenu SDS opozoril, da osnutka novel še nista bila vložena v DZ in da tako poslanci še sploh ne vedo, ali bosta prišla v parlamentarno obravnavo in v kakšni obliki. Razprava bi bila zato po njegovih besedah nesmiselna. Posledično je predlagal, da se seja prekine in nadaljuje šele, ko bodo tujska zakonodaja vložena v DZ. "Nesmiselno je govoriti in zavajati ljudi o nečem, za kar sploh ne vemo, ali bo prišlo v veljavo," je utemeljil.
Predsedujoči na skupni seji odborov, sicer predsednik odbora za notranje zadeve in javno upravo, Žan Mahnič (SDS) je dal ta postopkovni predlog na glasovanje, kar je razburilo opozicijo, kjer so takoj zahtevali pol ure odmora.
Nataša Sukič (Levica) je v nadaljevanju poudarila, da prekinitev razprave pomeni kršitev poslovnika DZ, saj da se jo lahko prekine le s soglasjem njenega predlagatelja, torej opozicije. V obrazložitvi, ki jo je opravila stoje, je Mahniču, predsedniku odbora gospodarstvo, delo in šport Robertu Potniku (Demokrati) ter drugim v koaliciji očitala, da "ugrabljajo parlament".
"To, kar počnete je ugrabljanje parlamenta. Ali se zavedate, kaj pomeni ugrabiti parlament? Ugrabiti parlament je neke vrste državni udar, to je najvišja državna demokratična institucija," je bila ostra. Kot je izpostavila, ima DZ pravico razpravljati o načrtovanih politikah vlade.
"To, kar počnete, je nezaslišano, nikoli doslej videno, nikoli doživeto. To je resen napad na demokracijo v državi, resen napad na opozicijo, ki tukaj, kadar vam nekaj ni povšeči, nima več prostora za to, da bi se izražala. Kaj torej predlagate, da se opozicija kar odstrani od tu in da boste tu sami kraljevali?" je sklenila in protestno zapustila sejo.
Poslanci prvega odbora so ne glede na razburjenje v opoziciji Kosijev predlog podprli z osmimi glasovi za in štirimi glasovi proti, poslanci drugega odbora pa z devetimi glasovi za in štirimi proti.
Seje so se sicer udeležili tudi predstavniki sindikatov in nevladnih organizacij, ki so do osnutkov novel zakonov prav tako zelo kritični. Ob tem so pripravili še novinarsko konferenco na to temo.
Osnutek novele zakona o tujcih ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje, ob tem pa zvišuje zahtevano raven njihovega znanja slovenščine. Hkrati podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, z enega na tri leta ter dviguje višino splošnega pogoja zadostnih sredstev za preživljanje za izdajo dovoljenja za prebivanje državljanu tretje države.
S predvidenimi spremembami zakona o zaposlovanju tujcev se medtem želi optimizirati postopek zamenjave delodajalca oz. delovnega mesta, omogočiti zaposlovanje tujcev v agencijah, povečati prožnost sezonskega dela ter omiliti posledice posameznih kršitev pri zaposlovanju tujcev.
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