Dogovor koalicije o energetskih vavčerjih, Vrtovec pripravlja zakonske rešitve

Koalicija, nekateri ministri in predstavniki dela opozicije so se sestali na Brdu pri Kranju in pretresali možnosti uresničitve projektov, ki jih lahko v DZ speljejo do konca mandata. Predsednik vlade Janez Janša je na novinarski konferenci po srečanju dejal, da je bil sestanek produktiven in konstruktiven. Namenjen je bil trem temam, in sicer grobi oceni dosežkov o mandatu, ki se izteka, partnerji so se pogovarjali tudi o pristopu k reševanju nekaterih perečih odprtih vprašanj, se seznanili s situacijo glede razvoja epidemije in boja proti covidu-19 ter se dokončno dogovorili glede draginjskih dodatkov oz. energetskih vavčerjev za blažitev draginjskega pritiska zaradi podražitev zaradi dviga cen energije. Koalicijski partnerji so se dogovorili tudi glede nekaterih odprtih zadev, za katere je potrebno dokončati odločanje v DZ. "Eden od udeležencev današnjega sestanka je dejal, da je bilo vzdušje na tem sestanku izjemno optimistično in boljše kot na začetku mandata, kar je res, saj lahko koalicija skupaj s partnerji, ki so tako ali drugače podpirali razvojne projekte vlade, zelo veliko pokaže. Izražena je bila tudi skupna volja po sodelovanju v prihodnje," je poudaril Janša.

Podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin je glede energetskih bonov dejal, da infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je pristojen za energijo, pripravlja zakonske rešitve, ki jih bo predstavil v prihodnjih dneh. Dodal je tudi, da je eden pomembnih projektov v DZ zakon o dohodnini, ki je po njegovi oceni ena ključnih tem v dneh do volitev. Ob tem je pripomnil, da ne razume, zakaj Levica nasprotuje temu, da bi imeli ljudje višje neto plače. "Mi bomo storili vse, da ta zakon ugleda luč sveta in da Slovenija krene v smeri držav, ki ljudem dajejo možnosti in priložnosti, da izkoristijo svoje talente," je dodal. Tudi on je menil, da je bil današnji vrh koalicije izjemno produktiven. Janša je v zvezi z zakonom o dohodnini dejal, da so bili na sestanku podani tudi predlogi v smeri, da koalicija sprejme izziv glede nekaterih zakonov, kjer so predlagani posvetovalni referendumi. Tak je tudi zakon o dohodnini, ki vsem dviga plače, da se končno Slovenci odločijo, ali so za to, da imajo večje plače ali ne, je dejal Janša. Dodatno je pojasnil, da bodo pogledali, kakšne so terminske in proceduralne možnosti ter okviri, da bi bilo to odločanje skupaj z volitvami, da ne bodo nastali dodatni stroški in da ne bi ljudje dvakrat hodili v kratkem času na volišča. Večina ključnih zakonov je po njegovih besedah že šla skozi redno proceduro obravnave in čakajo končne odločitve. Vsi ti ključni zakoni, ki so tudi del koalicijske pogodbe, bodo na dnevnem redu preostalih rednih sej DZ. Če bo potrebna kakšna izredna seja, bo tudi sklicana, je dodal premier. Glede veljavnosti karanten bo Ministrstvo za zdravje predlog pripravilo do nedelje oz. ponedeljka, takrat bo predvidoma tudi sprejet in bo uveljavljen sredi naslednjega tedna.