Koalicija pripravila predlog novega razreza v delovnih telesih DZ

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v izjavi v DZ dejal, da pričakuje od tistih, ki želijo Zorčiča razrešiti, da na seji to storijo. Tudi vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec in predsednica SAB Alenka Bratušek sta spomnila, da je koalicija minuli teden zavrnila Zorčičev predlog, da bi o njegovi razrešitvi glasovali v okviru današnje izredne seje. "Zdaj se stvari v DZ že odvijajo kot farsa. Čas bi bil, da se zgodba tega mandata konča in začnemo na novo, " meni Bratuškova.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je pojasnil, da se z Igorjem Zorčičem po tistem, ko so ga minuli teden s podpisi 47 poslancev pozvali k odstopu, niso več pogovarjali. Tako bo odločanje o njegovi razrešitvi v skladu s poslovnikom DZ na naslednji redni seji DZ, ki se bo začela v ponedeljek. Na petkovem kolegiju predsednika DZ bo predlagan dnevni red seje in tedaj bodo videli, kdaj bo glasovanje.

Vodja poslancev SMC Gregor Perič sicer ne vidi neposredne povezave med glasovanjem o Zorčičevi razrešitvi in prerazporeditvijo mest v delovnih telesih DZ. Je pa v današnji izjavi v DZ ugotavljal, da se je danes težko sklicevati na parlamentarno prakso, saj so v zadnjem obdobju postavili nekaj novih. Spomnil je, da ima trenutno opozicija predsednika DZ.

Krivec je sicer pojasnil, da so v koaliciji pripravili predlog novega razreza po delovnih telesih, a odločanje o tem vsaj na petkovi seji kolegija ni predvideno. Verjetno bo prihodnji teden. V vsakem primeru bodo po njegovih napovedih iskali kompromis, kar so tudi od začetka predlagali.

Po besedah Periča so bili nekoliko presenečeni nad tem, ko se je zlasti večji del opozicije, tudi z obstrukcijami, močno ukvarjal s sklicevanjem sej kolegija na to temo dejansko vsak torek, ta torek pa kolegija ni bilo. Povedal je, da so se v koaliciji uskladili in našli rešitev, ki bo omogočila delo tako skupini nepovezanih poslancev kot koaliciji.

Po njegovih besedah gre za to, da zakonodajni proces v DZ zaradi tega ne bo blokiran ali oviran. Zorčič je Periču poslal tudi dopis, v katerem ga poziva, naj to uredijo. Predlog naj bi vložili v kratkem. Kot zagotavlja Perič, ga bodo predstavili pravočasno, da ga bodo lahko obravnavali na kolegiju.

V opoziciji pa poudarjajo, da so nov predlog razdelitve v delovnih telesih pričakovali v torek. Spomnili so, da je bilo minuli teden tako razumeti Peričevo napoved. "Vsak dan, ko DZ deluje s porušenimi razmerji, s tem, ko so neupoštevani odnosi med koalicijo in opozicijo, je dan v nasprotju s poslovnikom in ustavo," je dejal Vatovec.