Koalicija proti referendumu glede prispevka RTV, v SDS in NSi za

Ministrstvo za kulturo meni, da bi predlog sprememb pomembno posegel v finančni položaj Radiotelevizije Slovenija (RTVS), zaradi česar bi bila pravica do javnega obveščanja zelo okrnjena. Ne bi namreč mogla več uresničevati javnega interesa. Predlog želi spraviti javni zavod v finančno krizo in propad, je opomnila ministrica Asta Vrečko. Po mnenju vlade zato razpis predlaganega referenduma ni dopusten.

Predstavnica predlagateljev Alenka Jeraj je dejala, da nacionalna televizija v zadnjih letih izgublja gledalce. Gledalci in poslušalci naj se sami odločijo, ali želijo plačevati prispevek RTV in v kakšni višini, je pozvala. Prispevek v Sloveniji je v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami višji, učinkovitost javnega zavoda pa manjša, meni. Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo: Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje prispevka RTV?

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji ostro nasprotovali predlogu za razpis referenduma. Institucionalna avtonomija je nujna predpostavka za delovanje RTVS, je dejala Tatjana Greif iz Levice. SDS želi po njeni oceni ruvati korenine RTVS. Predlog za razpis referenduma je kukavičje jajce, s katerim bi politična desnica želela disciplinirali RTVS, je prepričana.

Po besedah Mojce Šetinc Pašek (Svoboda) v resnih demokracijah urejajo financiranje javnega medija s posebno obvezno dajatvijo, v nekaterih tudi s financiranjem iz proračuna. V Sloveniji prispevek za TV-sprejemnik zdaj za fizične osebe znaša 12,75 evra na mesec, kar sta dve vstopnici za kino, je opomnila. Za ta znesek gledalci dobijo bogate in raznovrstne vsebine, SDS pa zdaj predlaga finančno shiranje zavoda, je kritična.

Tudi v SD so proti predlogu za referendum, ki je po njihovih navedbah sicer legitimen, a bi povzročil izčrpavanje medija in ukinjanje oddaj, je naštel Jonas Žnidaršič. Predlog po njegovem mnenju pomeni tudi neupoštevanje stroke. Vsekakor pa so potrebne spremembe, ki bi zavodu prinesle večjo avtonomijo, je dodal.

V SDS in NSi so predlog za referendum pričakovano podprli. Po besedah Andreja Hoivika iz SDS RTVS ne zagotavlja nepristranske in celovite obveščenosti. Vse več državljanov ni zadovoljnih z njenimi programi, kar so pokazali tudi z zbiranjem podpisov pod različne peticije, je izpostavil. Po njegovem mnenju je čas, da se ljudje sami odločijo, ali in koliko bodo plačevali.

V NSi pa si želijo moderen, profesionalen RTVS. "Če bo tak, bo tudi denar, saj smo zrela družba," je dejal Jožef Horvat. Javni zavod je treba po njegovih besedah prestrukturirati skladno z najboljšimi evropskimi praksami. Veliko ljudi ne spremlja programov RTVS zaradi velike tehnološke ponudbe, ki je na voljo, in zato morajo imeti pravico do izbire, je pojasnil.