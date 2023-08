Koalicija razširila osnovo za obračun obveznega solidarnostnega prispevka

Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so po večurni razpravi in vrsti potrjenih koalicijskih dopolnil podprli predlog interventnega zakona za pomoč prizadetim v avgustovski ujmi. "Predlog zakona je hitri oz. urgentni interventni odziv vlade, saj si želimo in moramo hitro pomagati tistim, ki so bili prizadeti v poplavah," je poudarila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Vlada je ukrepe v predlogu zakona zastavila v štirih sklopih. To so ukrepi za pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam ter sanacijski in preventivni ukrepi na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. Slednji bodo nadgrajeni z zakonom o obnovi, ki ga načrtuje vlada, je napovedala ministrica.

Predlog po besedah poslanca SDS Zvonka Černača ni popoln, a ga je treba podpreti in poslati jasen signal, da se slovenska politika zaveda resnosti razmer in želi storiti vse, da se posledice čim prej odpravijo. "Prednostno se morajo zagotoviti domovi tistim, ki so ostali brez njih, ter pomagati vsem, ki jih morajo pred jesenjo in zimo obnoviti, da se bodo lahko vanje ponovno vselili," je poudaril.

V SDS so se med drugim zavzeli, da bi država tem ljudem pomagala z do 250.000 evri. Gre za 28 domov. "Če bi bil v vseh primerih znesek maksimalen, pa ne bo, je to sedem milijonov evrov, kar je ob vsej škodi zanemarljiv znesek," je dejal.