Koalicija: Referendum o oploditvi z biomedicinsko pomočjo ni dopusten

Novela zakona, ki ga je DZ sprejel na seji 18. junija, sledi odločitvi ustavnega sodišča s konca preteklega leta, da je bila ureditev, po kateri so lahko do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo dostopali samo poročeni moški in ženske, diskriminatorna in v neskladju s 14. členom Ustave RS, so v Svobodi zapisali v sporočilu za javnost.

"Stranke koalicije smo nemudoma pristopile k pripravi zakonskih sprememb in s sprejetjem novele zakona pretekli teden se diskriminatorna in neustavna ureditev končno odpravlja. S tem smo naredili velik in pomemben korak k bolj enakopravni, strpni in vključujoči družbi, ki ne postavlja ljudi v neenakopraven položaj zgolj zaradi določenih osebnih okoliščin," so pojasnili.