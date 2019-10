Koalicija složna glede sprememb pokojninskega zakona in davčnega svežnja

Kot je pojasnil vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič, se je koalicija dogovorila, da pokojninski zakon in davčne spremembe obravnavajo danes na vladi in "sprejmejo takšne, kot so jih predlagala ministrstva".

Vendar koalicijski partnerji ne izključujejo možnosti dopolnil na zakone.

V DeSUS tako opozarjajo, da je v predlagani spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prehodno obdobje predlogo in bi ga bilo treba skrajšati. "Dogovorili smo se, da bo ministrstvo ponovno pripravilo izračun in da vidimo kakšni so tu dejansko tudi finančni učinki," je poudaril vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša.