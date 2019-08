Koalicija sporoča, da ne bo pristala na izsiljevanje in ultimate Levice

Koalicijski partnerji so pred današnjo sejo vlade razpravljali o predlogu Levice za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Kot pravijo, prve ocene ministrov za zdravje in za finance kažejo, da gre za račun brez krčmarja, zato na predlog ne morejo pristati. Zavračajo tudi izsiljevanje Levice, ki grozi, da bo glasovala proti proračunu.

Predlog Levice bi povzročil vrzel, ki bi tiste, ki so že obremenjeni z davščinami, obremenila še bolj

Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes predstavil nekatere zelo preliminarne projekcije, ki kažejo, da bi predlog Levice povzročil vrzel, ki bi jo bilo treba nadomestiti. Po predlogu Levice bi jo nadomestili tako, da"bi bili tisti, ki so že tako ali tako obremenjeni z davščinami, obremenjeni še bolj," je po koalicijskem srečanju dejal vodja poslancev SMC Igor Zorčič.

Prvi odgovor koalicije na predlog Levice je tako negativen in po Zorčičevi oceni ni volje za to, da bi pristali na izsiljevanje ter ultimate Levice. Z njo se bodo sicer pogovarjali, Zorčič pa ne ve, koliko je Levica v resnici trdna pri tem svojem manevru: ali je zelo trdna in je to njen poskus izstopa iz sodelovanja s koalicijo ali pa je dejansko pripravljena na pogovore.

Levica je sicer napovedala, da bo v primeru nesprejetja predloga glasovala proti proračunu. Po Zorčičevih besedah premier Marjan Šarec danes ni povedal, ali bo nanj vezal zaupnico, kot je to možnost omenil pred meseci.

Je pa Zorčič ob tem poudaril, da je proračun najpomembnejši dokument in dajanje na tehtnico z drugimi zakoni ter dajanje ultimatov po mnenju koalicije ni na mestu. Z Levico se bodo poskušali pogovarjati. Na vprašanje, kaj bo v tem primeru z manjšinsko vlado, pa bodo še videli.