Koalicija umaknila sporni del predloga sprememb za normirance

Predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki so ga ob pozivih k izboljšanju razmer za t. i. normirance pripravili v poslanski skupini Svoboda in ga v DZ vložili s podpisi koalicijskih poslancev, je razburil predvsem zaradi predvidenih sprememb, ki bi vplivale na pokojninsko blagajno.

Kot izhaja iz danes objavljen nove različice besedila predloga novele, so na podlagi usklajevanj in ob upoštevanju izraženih stališč socialnih partnerjev prilagodili pogoje za ponovni vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ni pa več določb, ki bi se nanašale na spremembo minimalne zavarovalne osnove.

Po prejšnjem predlogu bi se samostojnim podjetnikom in kmetom, ki letno ustvarijo do 30.000 evrov prihodkov, zavarovalna osnova za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določila v višini 60 odstotkov minimalne plače, ne 60 odstotkov povprečne plače, kot velja sedaj.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) so opozorili, da bi to pomenilo odstop od pokojninskega sistema in privilegiranje določene skupine zavarovancev ter zahtevalo dodatna sredstva državnega proračuna. Te kritike delijo tako v zvezi društev upokojencev kot v sindikatih.

Predlog novele danes obravnava tudi ESS.