Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Koalicija umaknila sporni del predloga sprememb za normirance

Ljubljana , 13. 02. 2026 16.35 pred 38 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Ženska z denarjem

Poslanci koalicije so umaknili del predlagane novele s področja t. i. normirancev, ki se nanaša na zavarovalne osnove za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je v javnosti dvignil veliko prahu. Predlog novele danes obravnava Ekonomsko-socialni svet (ESS).

Predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki so ga ob pozivih k izboljšanju razmer za t. i. normirance pripravili v poslanski skupini Svoboda in ga v DZ vložili s podpisi koalicijskih poslancev, je razburil predvsem zaradi predvidenih sprememb, ki bi vplivale na pokojninsko blagajno. 

Pokojnina
Pokojnina
FOTO: Shutterstock

Kot izhaja iz danes objavljen nove različice besedila predloga novele, so na podlagi usklajevanj in ob upoštevanju izraženih stališč socialnih partnerjev prilagodili pogoje za ponovni vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ni pa več določb, ki bi se nanašale na spremembo minimalne zavarovalne osnove.

Po prejšnjem predlogu bi se samostojnim podjetnikom in kmetom, ki letno ustvarijo do 30.000 evrov prihodkov, zavarovalna osnova za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določila v višini 60 odstotkov minimalne plače, ne 60 odstotkov povprečne plače, kot velja sedaj.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) so opozorili, da bi to pomenilo odstop od pokojninskega sistema in privilegiranje določene skupine zavarovancev ter zahtevalo dodatna sredstva državnega proračuna. Te kritike delijo tako v zvezi društev upokojencev kot v sindikatih.

Predlog novele danes obravnava tudi ESS.

koalicija normiranci

Zahteva po oceni ustavnosti in začasnem zadržanju rubeža socialne pomoči

Volkovi so se vrnili na Pohorje

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
13. 02. 2026 17.18
lahko bi malo poenostavili - če ukradeš pakiranje pršuta je to prekršek kjer se plača kazen , če kazni ne plačaš je to kaznivo dejanje ki vodi v odvzem socialne pomoči, - šutarjev zakon je skuprcalo
Odgovori
0 0
Groucho Marx
13. 02. 2026 17.09
Ne gre za privilegiranost, ampak spji smo depriviligirani, zato ker nam dvigate prispevke v nebo. Pod golobizmom so se povišali že za 52%.
Odgovori
+2
2 0
9474_1
13. 02. 2026 17.11
ce bi si prikazovali dejanske zasluzke, se zelo verjetno nebi nobeni prispevki dvigovali... tko k ste pa vsi kao na minimalcih (sori, uradni podatek je 80%),se pa vse visa, ker enostavno zazirate proracun)(vsaj tisti z majhnimi otroki), prispevate pa bore malo
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534