'Če je čas za napade na medije ter menjave na NPU in Fursu, je čas tudi za novo vlado'

Kaj torej piše v dokumentu, ki je morebitni bodoči temelj nove koalicijske pogodbe? Med desetimi predlogi so nedotakljivost načela delitve oblasti, krepitev neodvisnosti ustanov, tudi javnih medijev in nevladnih organizacij, učinkovitejše spopadanje z novim koronavirusom, brezizjemnost vladavine prava ter neodvisnost sodstva, povrnitev veljave stroke, obračun s korupcijo, kakovostnejše javno zdravstvo, šolstvo in dolgotrajna oskrba, kompatibilnost z zelenim dogovorom EU ter na večjih razvojnih in infrastrukturnih projektih in povrnitev ugleda države.

Pod predlog so se poleg ekonomista Jožeta P. Damijana podpisali še levi akademiki, intelektualci in kulturniki – osnova pa je deset skupnih točk, ki naj bi bile predpostavka koalicijske pogodbe štirih opozicijskih strank: LMŠ, SD, Levica in SAB.

V oddaji 24UR ZVEČER so svoje načrte v razpravi podrobneje predstavili Marjan Šarec , Tanja Fajon , Luka Mesec in Alenka Bratušek , predsedniki štirih opozicijskih strank.

Šarec je dejal, da mu je kot predsedniku največje opozicijske stranke v interesu, da vlada Janeza Janše pade. "Prav je, da se poenotimo in da pobudo Jožeta P. Damijana jemljemo resno. To je dober temelj za nadaljnje pogovore." Fajonova (SD) je ob tem dejala, da so se v opozicijski poenotili, saj želijo tej vladi nastaviti alternativo. "Sedaj imamo priložnost, da z ljudmi, ki so prepoznali škodljive poteze vlade, stvari spremenimo," je dejala uvodoma in izpostavila, da podpora akutalni vladi že nekaj tednov pada.

Koordinator Levice Luka Mesec je tokratno pripravljenost na aktivno sodelovanje v vladi in prevzem političnih odgovornosti utemeljil s tem, da po volitvah leta 2018 Levica ni bila povabljena k oblikovanju koalicijskega sporazume in programskih izhodišč vlade, tokrat pa da je stvar drugačna. "V Levici imamo stališče, da je potrebno postaviti interes države pred strankarske interese. Zavzemamo se za vzpostavitev alternative, ki ni nek prazen antijanšizem ali pa poskus vračanjo v neko staro normalnost. Ta alternativa bo morala odgovoriti na ključna vprašanja tega časa – od covida do drugih vprašanj, ki nas čakaj v naslednjih letih. Dokument, ki ga je Jože P. Damijan s sopodpisniki predstavil je zelo dobro izhodišče za to,"meni Mesec.

Predsednica SAB Alenka Bratušek pa je dejala, da v osnovi med opozicijskimi strankami nikoli ni bilo velikih razlik ter da so se te zgolj ustvarjale skozi poročanje v medijih. "Prepričana sem, da so naše razlike za nami," je povedala in razkrila, da se v opoziciji že nekaj časa pogovarjajo o skupnem nastopu.

Koaliciji ustavnega loka manjka sedem glasov

Po političnih pretresih v DesSUS in možni vrnitvi deklariranega nasprotnika Janševe vlade Karla Erjavca, v koaliciji opozicijskih strank potihem pričakujejo tudi podporo poslancev iz te stranke, kar pa ne bo dovolj za spremembo vlade. Zato je bistven tudi SMC, kjer pa predsednik Zdravko Počivalšek pravi, da resne alternative trenutni vladi ni, prav tako pa trenutno razmere zaradi širjenja virusa niso primerne za politične eksperimente. Šarec na to odgovarja, da alternativa vedno obstaja. "Alternativa vedno je, tudi za to vlado. če ni čas za politične eksperimente, potem ni čas niti za predrugačenje družbe, za napade na medije, za menjave v vodstvih NPU, Fursa in drugje. Če je čas za vse to, je tudi čas za novo vlado."

Bratuškova je ob tem dodala, da trenutna vlada bistveno bolj eksperimentira kot opozicija s svojim predlogom. "Če ne bi toliko eksperimentirali, bi se bistveno bolje borili s covid krizo," je dejala.

Kaj pa Levica in njen odnos do SMC? Bi bila kljub aferi z maskami in zaščitno opremo pripravljena na sodelovanje s Počivalškovo stranko? "Ena od prioritet te vlade more biti presekati s korupcijo, ki se je razpredla po državi pod vlado Janeza Janše," je dejal Mesec in povedal, da morajo partnerji naprej spisati alternativni program in šele nato odpreti pogovore s strankami in posamičnimi poslanci. "Bistveno je, da od danes naprej ni vlade Janeza Janše na eni strani in razdrobljene opozicije na drugi."

Da bo vabilo za sodelovanje v drugem krogu pogovorov poleg SMC in DeSUS dobila tudi NSi, pa je potrdila Fajonova, ki upa, da bodo koalicijski partnerji SDS "sami spoznali, kaj gre v tej državi narobe". Odzvala pa se je tudi na Janševe očitke, da gre pri Koaliciji ustavnega loka (KUL) za norčevanje iz slovenskega jezika in ustave, saj da za realizacijo definicije ustavenga loka opozicijske stranke potrebujejo dvotretjinsko večino v parlamentu. "To, da se norčujejo iz neke resne alternative, ki jo postavljamo, je dokaz taktike vladajoče stranke. Ves čas gre za neko žaljenje in nizkotnost ter nesodelovanje z opozicijo. To, kar se dogaja v tej državi je resna nevarnost za prihodnost."