Koalicija v DZ vložila predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Polnoletni pacient bi imel pravico do prostovoljnega končanja življenja, če doživlja neznosno trpljenje. Gre za stanje "brez možnosti za izboljšanje, ko pacient prenaša hude in intenzivne fizične bolečine, izjemno težko psihološko stisko ali oboje".

To stanje bistveno zmanjšuje kakovost pacientovega življenja, je posledica hude neozdravljive in druge trajne okvare zdravja, izhaja iz predloga zakona. Pravice pa po predlogu zakona ne bi bilo mogoče uveljavljati na podlagi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni.

Pacient bi postopek do uveljavitve pravice začel z napovedjo zahtevka pri zdravniku. Če bi pacient tudi po drugem pogovoru z zdravnikom vztrajal pri svoji odločitvi, bi podal vlogo, ki bi jo zdravnik skupaj s svojim mnenjem o izpolnjevanju pogojev pacienta do te pravice posredoval komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Vlogo bi moral pacient lastnoročno podpisati v navzočnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in notarja, ki bi potrdil pacientovo izjavo. Nato pa bi komisija odločala, ali bodo pacientovi vlogi ugodili.