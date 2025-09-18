Koalicija v podporo pokojninski reformi, opozicija opozarjajo na 'drobni tisk'

Koalicijski poslanci so na izredni seji DZ napovedali podporo vladnemu predlogu pokojninske reforme, ki po njihovem mnenju omogoča dostojne pokojnine in vzdržnost pokojninske blagajne. V opoziciji pa opozarjajo na "drobni tisk", saj se ob višanju odmernega odstotka in uvedbi zimskega dodatka med drugim predlaga podaljševanje referenčnega obdobja.

Luka Mesec FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v drugi obravnavi predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na današnji izredni seji DZ ponovno pojasnil, da je razlog za pokojninsko reformo staranje prebivalstva. Spodnja meja za upokojitev se bo s 60 postopoma podaljšala na 62 let, zgornja meja pa s 65 na 67 let. Mesec je med drugim izpostavil konsenz za predlagane ukrepe, ki so ga dosegli s predstavniki zaposlenih in gospodarstva pa tudi z upokojenci. Da je reforma rezultat socialnega dialoga, je poudaril tudi poslanec Levice Milan Jakopovič. Opozoril je, da so v preteklosti reforme v veljavo stopile čez noč, tokrat pa se spremembe uvajajo zelo postopno. Tako se postopno zvišuje odmerni odstotek za izračun pokojnine za 40 let dela na 70 odstotkov, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove pa se z najboljših 24 let podaljšuje na 40 let, pri čemer se odšteje pet najslabših let. "S tem sistem bolj sledi dejanskim vplačanim prispevkom," je pojasnil. Dean Premik (Svoboda) je kot tri ključne cilje reforme navedel dostojne pokojnine, vzdržnost pokojninske blagajne in solidarnost. Meni, da vsi ukrepi ne morejo biti vsem po volji, a so spremembe neizogibne. Glede napovedi referenduma pa je dejal, da če bomo zavlačevali, bo vsaka naslednja reforma "bistveno bolj radikalna". Sandra Gazinkovski (Svoboda) kot glavni cilj reforme vidi zagotovitev višjih in pravičnejših pokojnin. Opozorila je, da se v mnogih državah zvišuje meja 40 let kot pogoj za upokojitev, pri nas pa ostaja. Kot je dejal Soniboj Knežak (SD), reforma zagotavlja višje pokojnine upokojencem. Zvišanje starostne meje pa po njegovih besedah "zgolj sledi zvišanju povprečne starosti, pri kateri se dejansko upokojujemo že danes". Pozdravil je postopno uvajanje sprememb, ob napovedi referenduma pa je opozoril, da bi to pomenilo, da se ne bi uveljavila predvidena zvišanja v prihodnjem letu.

Očitki opozicije

Karmen Furman (SDS) pa je koalicijo opozorila, da so pokojnine v zadnjih treh letih in pol realno padle in da že skoraj 60 odstotkov upokojencev prejema pokojnino, nižjo od stopnje praga tveganja revščine, četudi se je koalicija zavezala dvigniti pokojnine nad prag tveganja revščine. Vladni predlog po njenih besedah ne predstavlja pokojninske reforme, ampak zgolj vnovično spremembo pokojninskega zakona, ki "dodatno slabša tako finančni kot posledično tudi socialni položaj tako sedanjih kot bodočih upokojencev". Janez Cigler Kralj (NSi) je pozdravil višanje vdovske, družinske in invalidske pokojnine. Opozoril pa je, da element solidarnosti pretehta v škodo pravičnosti, predvsem do tistih, ki so delali 40 let in so blizu praga revščine. "To ni pokojninska reforma, ampak dieta za upokojence," je dejal Aleksander Reberšek (NSi). Opozoril je na daljšanje referenčnega obdobja in spremembe pri usklajevanju pokojnin. Koaliciji je očital, da je zavrnila predlog zimskega dodatka, ko ga je predlagala opozicija, tik pred volitvami pa ga uvaja.

SDS predlaga, da se izloči deset let, NSi za dvojni status upokojencev

Opozicija je pred današnjo obravnavo ponovno vložila nekaj dopolnil, ki so bila na odboru zavrnjena. V SDS želijo, da se namesto predlaganih petih izloči deset od 40 let referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove. Prav tako predlagajo progresivno lestvico pri zimskem dodatku, da bi torej tisti z nižjo pokojnino dobili višji dodatek. V NSi so predlagali dopolnilo, po katerem bi uvedli dvojni status upokojencev, ki bi lahko ob delu prejemali polno pokojnine. Prav tako želijo popraviti krivico moškim, ki se jim je med letoma 2013 in 2022 upošteval odmerni odstotek v višini 57,25.

Opozicija je ponovno vložila nekaj dopolnil, ki so bila na odboru zavrnjena. FOTO: Shutterstock icon-expand

V opoziciji so vložili tudi dopolnili glede usklajevanja pokojnin. V NSi predlagajo, da se ohrani usklajevanje po dosedanjem razmerju 60 odstotkov povprečne bruto plače in 40 odstotkov inflacije. V SDS pa želijo, da se tudi po predvidenem prehodnem desetletnem obdobju ohrani predlagano razmerje 50:50. Menijo, da bi vladni predlog, kjer je večinski del rasti vezan na inflacijo, privedel do vse večjega razkoraka med aktivnimi prebivalci in upokojenci.

Zimski dodatek enak za vse