Koalicija v rebalansu naj ne bi predvidevala večjih rezov

Nabor je dokaj širok - po njegovi oceni je želja in projektov približno dvakrat toliko, kot je na voljo sredstev - in se bo skozi usklajevanja ožal. Programe bodo potrjevala ministrstva in vlada.

Glavna tema so bili projekti za črpanje evropskih sredstev. "Ministri so predstavili nabor projektov po svojih področjih. Na osnovi tega se bo pripravil prioritetni vrstni red projektov, vse pa je odvisno od faze pripravljenosti projektov, umeščanja v prostor in drugih pogojev," je dejal Krivec.

Ključne prioritete so tiste, ki jih je opredelila Evropska komisija, torej izboljšanje zdravstvene oskrbe, izboljšanje oskrbe starejših in ranljivih skupin, poleg vseh infrastruktrnih projektov, ki tudi omogočajo boljše življenje za vse državljane, je povedal Krivec.

Na srečanju, na katerem so sodelovali celotna ministrska ekipa in poslanci koalicije, so govorili tudi o rebalansu letošnjega državnega proračuna. "Rebalans se pripravlja in bo v kratkem verjetno tudi medresorsko usklajen in poslan v proceduro," je dejal Krivec.

"Glavna informacija je bila ta, da je glede na izpad v teh mesecih nekoliko manj na prihodkovni strani, vendar bo izpad glede na izpogajana evropska sredstva in bo lažje zapreti in ne bo nobenih posebnih rezov v socialne transferje in ostale obveznosti, ki jih ima proračun," je dodal. Se bodo pa določene investicije, ki so se zamaknile zaradi "mrtvega obdobja" v času epidemije, verjetno premaknile v naslednje leto.

Konkretno o številki predvidenih prihodkov in odhodkov ni bilo govora. "Rečeno je bilo, da je bilo zaradi ukrepov tistem obdobju za okoli 1,5 milijarde evrov manj prihodkov in zaradi subvencij za čakanje na delo in ostalih pomoči tudi več odhodkov," je dejal.

Je pa spodbudno, je dodal, da se je že junija in julija prihodkovna stran tako popravila, da je bila že praktično na ravni enakega lanskega obdobja.

Vodja poslancev največje koalicijske stranke pričakuje, da bo rebalans v začetku septembra na mizi ministrstev in nato v DZ.