Sporazum z Levico podpisan: 'Po eni strani gre za prisilno poroko'

Koalicijski partnerji so posamično, brez soja medijskih žarometov, podpisali sporazum o sodelovanju z Levico za letos. Gre za akcijski načrt uresničevanja zavez, ki imajo podlago v koalicijskem sporazumu. Ob tem so nekateri partnerji odkrito priznali odvisnost vlade od Levice in njen poseben status tudi v primerjavi z vladnimi strankami.

Koalicijski partnerji so sporazum o sodelovanju z Levico pričakovano podpisali še pred današnjim ponovnim odločanjem DZ o noveli zakona o izvrševanju državnega proračuna. Po vetu državnega sveta je namreč za ponovno potrditev novele potrebnih najmanj 46 glasov, medtem ko jih ima koalicija sama 43. Tako je odvisna tudi od glasov opozicije, zlasti Levice. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Medtem ko je vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović v današnji izjavi v DZ dejal, da je delovanje te koalicije odvisno od vseh šestih partnerjev, pa je vodja poslancev SD Matjaž Han priznal, da so od prvega dne odvisni od Levice in ima slednja v koaliciji tudi absolutno "višji status" kot SD. Slikovito je to primerjal z družinskimi razmerji: "Tista hčerka, ki je doma, ob prihodu ni toliko vredna, kot tista, ki pride domov vsake 14 dni, pa je tudi kosilo boljše ...". Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Koordinator Levice Luka Mesec je danes glede sporazuma z vlado ponovno izpostavil projekte, katerih nosilka bo Levica. Ta se bo po njegovih navedbah postavila na čelo težav, ki niso rešeni že več let ali desetletij. Izpostavil je stanovanjsko politiko, odpravljanje prekarnega dela ter namero za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Dobivamo še eno leto vlade, ki bo delala v prid ljudi, v prid večine, za blaginjo za vse, ne le za peščico," je v izjavi novinarjem v DZ ocenil Mesec. Vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič je po poročanju novinarja oddaje SvetMihe Orešnika o sporazumu po seji v državnem zboru dejal: "Po eni strani gre za neke vrste prisilno poroko, po drugi strani pa smo večino stvari tako ali tako dorekli že lani."