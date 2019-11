Če bo 2020 rast več kot 2,5-odstotna, bodo pokojnine za odstotek višje

Koalicijske stranke so se dogovorile glede izredne uskladitve pokojnin in z dopolnilom "posvojile" predlog DeSUS. Pokojnine se bodo leta 2020 v višini enega odstotka izredno uskladile, če bo gospodarska rast letos več kot 2,5-odstotna. SAB sicer išče podporo predlogu za zvišanje pokojnin v nominalnem znesku.

Po jutranjem srečanju koalicije namreč ni bilo povsem jasno, v kakšnem primeru naj bi se pokojnine izredno usklajevale. DeSUS je predlagal, da se prihodnje leto uskladijo pri 2,5-odstotni gospodarski rasti, medtem ko se je omenjala tudi možnost, da do tega pride pri 2,8-odstotni rasti. Vsi so se strinjali, da upokojenci 2020 in 2021 dobijo več

Predlog zakona bo skupaj s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti v petek obravnaval odbor DZ za finance.

"Ponavadi obveščamo javnost, ko imamo vse podpise. Ko je stvar vložena, se za nas konča," je pojasnil vodja poslancev LMŠBrane Golubović in dodal, da zato morda zjutraj niso neposredno pojasnili vseh zadev. So se pa po njegovih navedbah že na koalicijskem srečanju na načelni ravni dogovorili, da povzamejo dopolnilo DeSUS k predlogu posebnega zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, ki je že vloženo.

Koalicijske stranke so se dogovorile glede izredne uskladitve pokojnin in z dopolnilom "posvojile" predlog DeSUS. FOTO: Bobo

Po Golubovićevih besedah so se vsi strinjali s tem, da upokojenci leta 2020 in 2021 dobijo več, ali se bo to zgodilo pri 2,5- ali 2,8- ali celo triodstotni gospodarski rasti, pa so po njegovem mnenju le "tehnikalije". 'Minister za finance je po svoji funkciji dolžan opozarjati'