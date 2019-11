Koalicija za nujno sejo odbora o zaostrenih pogojih kreditiranja

Pri potrošniških kreditih ne gre le za nerazsodno zadolževanje posameznikov za nenujne dobrine, ki si jih glede na svoje dohodke ne morejo privoščiti, kot to želijo prikazati nekateri podporniki omejevalnih ukrepov. Z njihovo pomočjo mnogi poskrbijo za nujna hišna popravila, za nakupe kurjave, šolskih potrebščin, za zdravstvene storitve ali pa preprosto za premostitveno uravnavanje svoje osebne likvidnosti, so nanizali.

Če bo veliki večini prebivalstva močno otežen dostop do kreditnega trga, jim bo odvzeta tudi možnost, da z bančnim posojilom pomagajo sebi in svojim bližnjim v primeru nepričakovanih, a za življenje nujnih izdatkov, so opozorili.

Zavezujoča omejitev ročnosti potrošniških kreditov se jim zdi smiselna, a sprašujejo se, zakaj banke teh priporočil Banke Slovenije niso upoštevale že doslej. Najem posojila za nakup dobrin, katerih življenjska oz. amortizacijska doba je krajša od ročnosti kredita, vsekakor pomeni veliko tveganje tako za dajalca kot za jemalca kredita.

Visoke obresti, kruti načini izterjave

Bistveno bolj negativen vpliv na potrošnike bo imelo po mnenju poslancev koalicije zavezujoče upoštevanje minimalnih zneskov, ki morajo po plačilu mesečnega obroka kredita ostati kreditojemalcu. Ker se temu znesku dodatno pridružuje še znesek za vzdrževanje otrok, to pomeni, da večina slovenskih družin in upokojencev ne bo več imela dostopa do reguliranega posojilnega trga.

Zato jih skrbi, da bi"pretirano omejevanje kreditiranja potisnilo ljudi na neregulirani trg posojil, kjer so prepuščeni visokim obrestim in krutim načinom izterjave, z le minimalno pravno varnostjo".

Banko Slovenije bi morali zato na seji odbora za finance priporočiti, naj ponovno oceni sorazmernost ukrepov zaostritve pogojev kreditiranja prebivalstva in jih omili, če se izkaže, da so prekomerni glede na dana tveganja za makroekonomsko stabilnost, trenutno zadolženost prebivalstva in morebiten vpliv na zmanjšanje domače potrošnje. Oceni naj tudi tveganja za povečano povpraševanje po posojilih izven organiziranih kreditnih trgov in za odliv komitentov z bančnega trga zaradi zaostritve posojilnih kriterijev ter oblikuje ustrezne ukrepe.