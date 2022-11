Koalicija Za otroke gre vložila ustavno pritožbo na prepoved razpisa referenduma

DZ je oktobra izglasoval sklep, da je razpis zakonodajnega referenduma o spremembah družinskega zakonika, po katerih je istospolnim partnerjem omogočena posvojitev otrok, nedopusten. Za sklep je glasovalo 45 poslancev, proti pa 27.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac je ob obravnavi predlaganega sklepa napovedal, da se tako končuje saga o spremembah družinskega zakonika, po katerih je zakonska zveza skupnost dveh oseb, istospolnim partnerjem pa se omogoča posvojitev otroka. Po njegovih besedah spremembe z enostavno formulacijo odpravljajo stanje, ki ga je ustavno sodišče v dveh odločbah spoznalo kot neustavno.

"Dozdajšnja zakonodaja je bila zastavljena nepravično, saj je prebivalke in prebivalce obravnavala različno na podlagi spolne usmerjenosti kot osebne okoliščine," je poudaril. Kot je dodal, spremembe po dolgoletnih prizadevanjih za enakopravnost istospolnih parov končno širijo pravice, ki so jih do zdaj imeli le raznospolni pari.

Spremembe družinskega zakonika je DZ sicer po odložilnem vetu DS sprejel v oktobru, pri čemer je sledil odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in jim dalo možnost, da bodo centri za socialno delo pri posvojitvah otrok primernost istospolnega para pretresali po enakih merilih, kot to počnejo pri raznospolnih parih. S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje bi partnerji v teh zvezah postali izenačeni tudi v vseh pravnih posledicah, ki jih določa družinski zakonik, ter tudi na drugih pravnih področjih.