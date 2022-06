Koalicija za predsednico računskega sodišča podpira Ahčinovo

Koalicija se je uskladila glede podpore Jani Ahčin , poleg katere so se za funkcijo predsednika računskega sodišča prijavili še Miroslav Kranjc , Dušan Sterle in Aleksej Šinigoj . Predsednik republike Borut Pahor mora kandidata izbrati med prijavljenimi.

Kandidat za mesto viceguvernerja pa je lahko tudi oseba, ki se za funkcijo ni prijavila. Na vnovični javni poziv predsednika republike so kandidature sicer oddali Primož Dolenc, ki je viceguvernersko funkcijo opravljal do začetka aprila, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan. A kot so danes povedali v koaliciji, so se na predlog SD uskladili glede podpore Milanu M. Cviklu.