Koalicija za preložitev glasovanja o nacionalnem demografskem skladu

"Gre za eno od strateških odločitev o tem, kako zagotoviti stabilne pokojnine v prihodnje, in glede na to, da so poskusi za sprejem tega zakona stari več kot desetletje, ne verjamemo, da bo, če bo ta priložnost zapravljena, v kratkem času še kakšna tukaj," je odločitev na današnji novinarski konferenci utemeljil predsednik vlade.

Tudi podpredsednik vlade in prvak NSi Matej Tonin je ocenil, da bi bilo odločanje bolje prestaviti na eno od prihodnjih sej, "ko bodo strasti bolj umirjene in bo lahko precej bolj trezna razprava o tem, kakšna je prihodnost upravljanja državnega premoženja in same skrbi za pokojninski sistem" . V trenutku, ko po Toninovih besedah vlada neka politična histerija, bi bili lahko narejeni napačni politični zaključki z daljnosežnimi posledicami.

Kot je dodal, bi zavrnitev zakona pomenila, da je upravljanje z državnim premoženjem še naprej razdrobljeno in viri za zagotavljanje stabilnosti pokojninskega sistema in pokojnin še naprej manjši, kot bi lahko dejansko bili, glede na možnosti, ki jih ima Slovenija.

Poslanci so tretjo obravnavo predloga zakona o Nacionalnem demografskem skladu opravili v sredo, danes pa bi moralo slediti glasovanje. Po predlogu bo sklad upravljal s praktično celotnim državnim premoženjem, del sredstev iz dividend in kupnin bo letno namenjen pokojninski blagajni, del se bo akumuliral. Nastal bo s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki upravlja s svojimi naložbami in naložbami države, nanj bodo prenesli tudi ostale deleže države, Kapitalske družbe (Kad), DSU, Družbe za upravljanje terjatev bank in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – vključno z lastništvom Slovenske tiskovne agencije.

Izjema bodo naložbe države v mednarodnih finančnih institucijah, v gospodarskih družbah, ki opravljajo javno gospodarsko službo dejavnosti sistemskega operaterja za prenos in distribucijo zemeljskega plina (Plinovodi) in električne energije (SODO in Eles) ter javno gospodarsko službo dejavnosti organiziranja trga z električno energijo (Borzen), in naložbe države v družbah 2TDK, Dars in DRI.

Sindikati so napovedali, da bodo v primeru, da bi bil zakon danes sprejet, začeli zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma, sodelovanje pri teh prizadevanjih pa so napovedali tudi v delu opozicije.