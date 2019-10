Koalicija za zdaj še brez rešitve po napovedi stečaja Adrie Airways

"Za zdaj ne morem biti konkreten, to je bil prvi sestanek koalicije na to temo," je dejal in pojasnil, da so slišali predstavitev DUTB, kaj bi pomenilo, če bi se odločili za ustanovitev državnega podjetja. Vendar o podrobnostih ni želel govoriti."Ne gre za kupovanje avta, gre za bistveno večje zadeve," je dejal in dodal, da so si zato vzeli čas za preučitev možnosti, ki so na voljo.

Tudi gospodarski ministerZdravko Počivalšekje dejal, da bodo v naslednjih nekaj dneh preučili prej omenjeni možnosti in na podlagi relevantnih številk sprejeli končno odločitev.

Glede zagotovitve sredstev v igri bodisi SDH bodisi DUTB

Še pred današnjim vrhom pa je premier Šarec izpostavil, da je vprašanje nadaljnje poti zelo občutljiva in tvegana zadeva:"Iti v neke podvige brez vnaprej znanih simulacij in predvidevanj za vsaj tri leta vnaprej nima smisla." Glede zagotovitve sredstev je po njegovih besedah v igri več možnosti, bodisi SDH bodisi DUTB:"Tam je denar, če bodo te opcije ustrezne, bomo o tem odločali."Predstavniki obeh državnih upravljavcev premoženja so bili tudi prisotni na današnjem sestanku.

Kot je poudaril Šarec, je stečaj Adrie Airways zdaj edina možnost: "Zavezali smo se, da denarja tem lastnikom, ki so bili zelo neodgovorni, ne bomo dali, ker bi bilo to metanje denarja stran." Mu je pa žal za zaposlene in da je družba, ki je bila del našega nacionalnega sistema, tako klavrno propadla.

Treba pa se je po Šarčevih besedah vprašati o koreninah tega problema."Ko je bila Adria v državni lasti, je bilo ravno tako slabo. Tisti, ki so takrat vodili to podjetje in bili v nadzornem svetu, so danes nadvse pametni, kaj bi bilo treba narediti," je povzel in ocenil, da bi bilo danes lahko drugače, če bi podjetje vodili tako, kot je treba.

Vprašanje je tudi, zakaj je bila družba prodana za en evro plus tri milijone evrov, danih za popotnico. "Je pa to dokaz, da privatizacija ni vedno dobra rešitev in da tudi tuj ali zasebni lastnik ni vedno tako svet, kot ga nekateri prikazujejo," je dodal, a izpostavil, da je to preteklost in da je danes treba ukrepati.

Bratuškova: Najpomembnejše je, da ostanemo povezani z Evropo

Ministrica za infrastrukturo in predsednica SAB Alenka Bratušek pa je ob prihodu na koalicijski sestanek poudarila, da je "najpomembnejše, da država ostane povezana z Evropo ali, še bolje, s svetom, če gre, ne glede na to, kaj piše na prevozniku".

Na vprašanje, za katero rešitev se zavzema, torej ali meni, da bi morala država ustanoviti novo podjetje namesto Adrie, je Bratuškova dejala, da vseh konkretnih številk še niso videli in slišali.

Spregovorila je tudi o predlogu sprememb zakona o letalstvu, ki jih je pripravilo njeno ministrstvo in s katerim bi, če bi bilo to potrebno, država zagotavljala povezljivost Slovenije s svetom. Po njenih besedah je zakon pripravljen in še vedno pričakuje, da bo šel na vlado, razen, če bodo koalicijski partnerji ocenili, da to ni nujno. Na očitke, da je neoperativen, pa je priznala, da se finančnih posledic zakona za zdaj ne da oceniti,"ker nimamo še določenih linij, ki bi bile nujno potrebne za povezljivost. Če ne veš niti, koliko linij potrebuješ, težko oceniš, koliko to stane, a mislim, da bomo ta tehnični zaplet rešili na sestanku".

Ustanovitev nove družbe zavračajo v NSi in SAB

Na neodgovornost lastnikov, ki so izčrpali Adrio Airways, so opozorili tudiMatjaž Han(SD), Luka Mesec (Levica) in Jernej Vrtovec (NSi)."V Levici smo na to, da se podjetje prodaja tujemu skladu z neznanim lastništvom, opozarjali, tako da smo to, kar se je zgodilo, na nek način lahko pričakovali," je dejal Mesec.

V Levici želijo, naj se vlada odloči hitro in takoj ustanovi drugo podjetje."Odločitev za ustanovitev novega podjetja, na katerega bi se preneslo zaposlene in linije, je treba sprejeti takoj in jo izvesti v nekaj tednih," je ocenil. Koliko denarja bi vložili v to, pa je odvisno od števila povezav, ki bi jih družba vzdrževala.

Han se zavzema za rešitev, po kateri bi se stvari na letališču čim prej normalizirale: "Čim prej je treba vzpostaviti nemoten promet na aerodromu,"je dejal in izrazil pričakovanje, da bodo strokovne službe SDH in DUTB danes pokazale, kako lahko rešujemo nastalo situacijo.

Ustanovitev nove družbe in"dajanje davkoplačevalskega denarja"pa zavračajo v NSi in v SAB. "Rešitev se odpira sama po sebi, Brussels Airlines bo z novembrom znova letel z Brnika. Vesel sem, da konkurenca deluje," je menil Vrtovec."Slovenija brez nacionalnega letalskega prevoznika ne bo ostala neka zakotna država. Tam, kjer je interes, se bodo odpirale linije," je dodal. Podobno je menil Marko Bandelli (SAB), ki sicer dopušča možnost ustanovitve novega podjetja, a po njegovem"pustimo trgu, da deluje sam".