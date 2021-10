Koalicija zahteva sejo odbora za finance o izbrisih v bankah

Predlagatelji so v zahtevi spomnili, da je Banka Slovenije decembra 2013 in v letu 2014 NLB, NKBM, Abanki Vipa, Banki Celje, Probanki in Factor banki izdala odločbe o izrednih ukrepih, na podlagi katerih se je izvedel izbris njihovih delnic, hibridnih instrumentov in podrejenih obveznic. Hkrati je država tem bankam namenila dokapitalizacijo v skupni višini 3,6 milijarde evrov.