Koalicija zaradi zlorabe njihove grafične podobe napovedala kazensko ovadbo

"Gre za nedopustno manipulacijo in krajo logotipov, zato bomo vložili kazensko ovadbo, saj gre za sum kaznivega dejanja po 151. členu kazenskega zakonika ," so napovedali v Gibanju Svoboda, SD in Levici.

Kot ugotavljajo, negativno kampanjo in manipulacije uporabljajo le nasprotniki novel zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija, o katerih bomo odločali v nedeljo. Ob tem so omenili, da je stranka SDS že med kampanjo zbiranja podpisov za razpis referendumov pri oglaševanju uporabljala barve in pisavo, ki so zelo spominjale na celostno grafično podobo Gibanja Svoboda. To zagotovo ni bilo naključno, menijo.