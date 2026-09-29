Koalicija zavrača očitke o rezanju sredstev nevladnim organizacijam

"Zakon ne posega v sredstva, ki so jih davčni zavezanci namenili konkretni nevladni organizaciji, prav tako ne posega v že izvedene javne razpise, sklenjene pogodbe ali druge obstoječe obveznosti države do nevladnih organizacij. Ne jemljemo denarja nevladnim organizacijam, drugače določamo namen dela javnih sredstev, ki jih državljani niso namenili nikomur," je danes poudarila poslanka Demokratov Mojca Žnidarič.

Zakon je po njenih besedah usmerjen v "reševanje konkretne sistemske vrzeli, zaradi katere so bile družine hudo bolnih otrok prepogosto odvisne od dobrodelnih akcij in zbiranja donacij".

"Glede financiranja moram poudariti, da se pridobljena sredstva na razpisih za nevladne organizacije nikomur ne jemljejo. (...) Kdor je to govoril, verjetno namerno zavaja, da bi delal razdor na zakonu, ki ima tako plemenit cilj - pomagati najšibkejšim otrokom," je dodala Iva Dimic (NSi, SLS, Fokus).

Najbolj oster je bil Zvone Černač (SDS), ki je opoziciji očital zavajanje humanitarnih in ostalih društev. Dejal je, da gre za "hujskanje s ciljem ohranitve privilegijev, ki si jih je levičarska parapolitična vojska pod krinko civilne družbe priborila po letu 2018 z ustanovitvijo sklada za nevladnike".

Izpostavil je več posameznikov in organizacij, ki jim je očital domnevno sporno delovanje in financiranje projektov.

Kritiziral je tudi sklic današnje seje komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki se je SDS po njegovih besedah ni udeležila, ker je komisija "danes grobo zlorabljena na plečih hudo bolnih otrok za politikantske namene".

Predlog vlade, ki ga bodo v sredo obravnavali v DZ, predvideva ustanovitev sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. Ta bi se med drugim financiral iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Ta so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij.

Opozicija očita vladi, da zgodbo otrok z redkimi boleznimi izkorišča za netenje sporov in obračunavanje z nevladnimi organizacijami.