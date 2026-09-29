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Koalicija zavrača očitke o rezanju sredstev nevladnim organizacijam

Ljubljana, 29. 09. 2026 15.56 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Koalicija

Koalicija z zakonom o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ne odvzema sredstev nevladnim organizacijam, so na novinarski konferenci zatrdili predstavniki SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokratov. Poslanec SDS Zvonko Černač je ob tem kritiziral sklad za razvoj nevladnih organizacij in "privilegije levičarske parapolitične vojske".

"Zakon ne posega v sredstva, ki so jih davčni zavezanci namenili konkretni nevladni organizaciji, prav tako ne posega v že izvedene javne razpise, sklenjene pogodbe ali druge obstoječe obveznosti države do nevladnih organizacij. Ne jemljemo denarja nevladnim organizacijam, drugače določamo namen dela javnih sredstev, ki jih državljani niso namenili nikomur," je danes poudarila poslanka Demokratov Mojca Žnidarič.

Zakon je po njenih besedah usmerjen v "reševanje konkretne sistemske vrzeli, zaradi katere so bile družine hudo bolnih otrok prepogosto odvisne od dobrodelnih akcij in zbiranja donacij".

"Glede financiranja moram poudariti, da se pridobljena sredstva na razpisih za nevladne organizacije nikomur ne jemljejo. (...) Kdor je to govoril, verjetno namerno zavaja, da bi delal razdor na zakonu, ki ima tako plemenit cilj - pomagati najšibkejšim otrokom," je dodala Iva Dimic (NSi, SLS, Fokus).

Najbolj oster je bil Zvone Černač (SDS), ki je opoziciji očital zavajanje humanitarnih in ostalih društev. Dejal je, da gre za "hujskanje s ciljem ohranitve privilegijev, ki si jih je levičarska parapolitična vojska pod krinko civilne družbe priborila po letu 2018 z ustanovitvijo sklada za nevladnike".

Izpostavil je več posameznikov in organizacij, ki jim je očital domnevno sporno delovanje in financiranje projektov.

Kritiziral je tudi sklic današnje seje komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki se je SDS po njegovih besedah ni udeležila, ker je komisija "danes grobo zlorabljena na plečih hudo bolnih otrok za politikantske namene".

Predlog vlade, ki ga bodo v sredo obravnavali v DZ, predvideva ustanovitev sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. Ta bi se med drugim financiral iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Ta so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij.

Opozicija očita vladi, da zgodbo otrok z redkimi boleznimi izkorišča za netenje sporov in obračunavanje z nevladnimi organizacijami.

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FOTO: Bobo

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Premier pa je v odzivu na očitke glede predloga zakona poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Dodal je, da se vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu lahko bori za sredstva v okviru enega odstotka dohodnine. "Vse te organizacije, ki se zdaj čutijo prizadete, naj pač apelirajo na ljudi, naj jim neposredno namenijo ta sredstva. Tukaj gre pa za ostanek, skratka gre za tisti del nerazporejenih sredstev, ki jih ljudje ne razporedijo," je v današnji izjavi ob robu redne seje v DZ dejal Janša.

Dodal je, da se vladi ne zdi pravično, da sredstva deli tistim, ki so že tako imeli možnost, da jih pridobijo neposredno od ljudi. "Bistveno bolj pravično je, da gre to v sklad za pomoč otrokom z redkimi boleznimi. Če vi mislite drugače, je to pač vaša pravica, mislim pa, da je vse jasno," je dodal premier.

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zmerni pesimist
29. 09. 2026 16.55
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