Zdravstveni minister ima podporo stranke, opozicija priznava, da razmere niso lahke

Na ministrstvu za zdravje niso imeli odgovora na to, ali se bo minister iniciativi Glas ljudstva, ki v torek organizira veliko stavko pacientk in pacientov, opravičil. So pa poudarjali, da je minister še na isti tiskovni konferenci takole dodatno pojasnjeval izjavo: "Narobe ste me razumeli, jaz sem samo v bistvu povzel, da ko pozivamo ljudi na ceste, se vedno lahko zgodi ekstremizem."

V Loredanovi stranki Gibanje Svoboda sicer neuradno stavko pacientov razumejo, a hkrati je tudi podpora ministru še neomajna. Naj bi pa bile vse sile, tudi od predsednika vlade, v prihodnjih tednih usmerjene v zdravstvo. Enako je za zdaj še v koalicijskih partnericah. "Zdravstvo je res rak rana Slovenije in zdravstvo bo ostalo naša prioriteta. Vse v Sloveniji nas skrbi, verjamem, da ministra za zdravje še najbolj in potrebuje našo podporo," je konec decembra povedala pravi Tanja Fajon iz SD.

Je pa SD na to temo zahteval koalicijski vrh in od dogovora o usmeritvah in reformi bo odvisno zaupanje koalicije. Dogajanje seveda podrobno spremljajo tudi v opoziciji. "Gre se v neko razdiraštvo, v vojno, poskuša se nekako spraviti narazen ne samo različne poklice v zdravstvu, ampak tudi paciente, zdravnike, jih spreti po načelu: deli in vladaj. To ni dobro, vsi morajo sesti za isto mizo in doseči rešitve," pa meni Janez Cigler Kralj iz NSi. Da sicer težave slovenskega zdravstva niso od včeraj, seveda priznavajo tudi v Novi Sloveniji, korenite reforme pa ni naredila še nobena vlada doslej.