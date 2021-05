Koalicija Zorčiču prinesla podpise, a ta pravi, da ne bo odstopil

Vodje poslanskih skupin koalicije so predsednika DZ Igorja Zorčiča seznanili s 47 poslanskimi podpisi, ki so jih zbrali za ponovno vložitev predloga za njegovo razrešitev. Dali so mu možnost, da odstopi sam, sicer bodo predlog vložili v postopek DZ. Zorčič odgovarja, da za zdaj ne bo odstopil. 47 podpisov za njegovo razrešitev je bilo neoštevilčenih in niso imeli nobene zahteve, pojasnjuje.

Igor Zorčič je tudi po izstopu iz SMC in vstopu v poslansko skupino nepovezanih poslancev ostal na funkciji predsednika DZ. Koalicija je konec marca predlagala njegovo razrešitev, a je na tajnem glasovanju v DZ za to glasovalo 45 poslancev, eden premalo. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je že tedaj napovedal nov poskus. Včeraj pa smo najprej neuradno izvedeli, da naj bi koalicija z DeSUS, SNS in poslancema narodnih manjšin zbrala 47 poslanskih podpisov za ponoven poskus razrešitve predsednika DZ. Informacijo sta pozneje potrdila tudi Robert Polnar, poslanec stranke DeSUS, in Gregor Perič, vodja poslanske skupine SMC. PREBERI ŠE Koalicija naj bi imela dovolj glasov, da zruši Igorja Zorčiča Koalicija je Zorčiču danes podpise prinesla in mu ponudila časten umik, torej da njegova razrešitev sploh ne gre na glasovanje, ampak sam odstopi – kar so sicer od njega pričakovali že, ko je ta prestopil v opozicijo. Zorčič je novinarjem povedal, da za zdaj ne bo odstopil. 47 podpisov za njegovo razrešitev je bilo namreč neoštevilčenih in niso imeli nobene zahteve, pojasnjuje. Če bodo v koaliciji tokrat uspešni, bo najverjetneje kandidat za novega predsednika vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat, ki so ga omenjali že ob prvem poskusu Zorčičeve razrešitve.