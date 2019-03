Koalicije ne skrbi ponovna potrditev rebalansa proračuna

Kot je danes povedal vodja poslanske skupina vodilne koalicijske stranke LMŠ Brane Golubović , ga ne skrbi, da novela zakona pri ponovnem glasovanju na izredni seji prihodnjo sredo ne bi prejela potrebnih 46 glasov. Pričakuje tako podporo koalicije, ki ima v državnem zboru zagotovljenih 43 glasov, kot podporo SNS in Levice, ki sta rebalans proračuna za letos in novelo zakona o izvrševanju proračuna podprli že pri prvem glasovanju v začetku marca.

Ta je sicer nazadnje novelo zakona podprla šele po parafiranju sporazuma s koalicijskimi partnerji za letos, pred podpisom slednjega pa še ne zagotavlja ponovne podpore noveli zakona o izvrševanju proračuna. Pri tem se je nekoliko zapletlo, saj so v SD predlagali dopolnitev sporazuma in napovedali odločanje o njem na konferenci stranke. Slednja naj bi bila v prihodnjih dneh, predlog dopolnil pa so danes posredovali koalicijskim partnerjem in Levici. Zagotovili so, da dopolnila ne spreminjajo ali odrekajo podpore projektom iz parafiranega sporazuma, temveč jih zgolj dopolnjujejo, da bodo vsebinsko še boljši.

Bosta Levica in SD zaplet uredili?

Golubović verjame, da bosta Levica in SD ta zaplet uredili, a tega ne želi povezovati z odločanjem o proračunskih dokumentih."Rebalans je dober in zato so ga podprli," je prepričan. Pri ponovnem glasovanju tako pričakuje podporo Levice tudi v primeru, da do podpisa sporazuma o sodelovanju z vlado dotlej še ne pride. Kdaj bo podpis, Golubović ne ve, je pa opozoril, da sporazum omogoča, da se dokument dopolni, če se strinjajo vsi partnerji.

Do tega, ali Jelinčičz napovedjo podpore noveli zakona o izvrševanju proračuna jemlje moč Levici pri sodelovanju z vlado, se Golubović ni opredelil. Zagotovil pa je, da se glede podpore s SNS niso pogovarjali oz. ji kar koli obljubili.

Medtem pa vodja poslancev SAB Maša Kociper upa, da SNS jemlje moč Levici, saj si ne želi, da bi imela katera koli stranka moč za izsiljevanje strank, ki so prevzele odgovornost za vodenje države. "Gotovo bi nekateri predlogi SNS utegnili biti za nas nesprejemljivi, gotovo pa so tudi kakšni dobri in bi se dalo z njimi kaj dogovoriti," je še dejala Kociprova.

Levica pa je imela po njenih besedah sijajno priložnost, da vstopi v vlado, zato je "pri teh izsiljevanjih nekaj slabega priokusa". Pri dogajanju med SD in Levico glede sporazuma gre po njenih ocenah tudi za politične igre, po njenem prepričanju pa bo novela zakona o izvrševanju proračuna ponovno izglasovana brez težav.

Tako je prepričan tudi prvak DeSUSKarl Erjavec. Obžaluje sicer odločitev DS za veto, saj je "proračun tista osnova, na kateri stoji in pade vlada". "Ne želimo si politične krize, zlasti zato, ker ima vlada močno javno podporo," je dodal v izjavi pred sejo vlade.

A ker težav pri ponovnem glasovanju o noveli zakona ne pričakuje, po njegovem mnenju tudi ni potrebno, da se dramatizira in tako ne vidi potrebe po morebitni vezavi zaupnice premierja na dokument.

Poslanec SMC Gregor Perič pa je danes opozoril, da je v manjšinski vladi potrebnih veliko več prizadevanj, da določen predlog dobi zadostno podporo. Širša dogovarjanja so po njegovem mnenju naloga LMŠ in v SMC jim zaupajo, "da bodo svoj posel izpeljali učinkovito".

Rebalans proračuna je po Peričevih ocenah gotovo ena od občutljivih zadev, v SMC pa ob tem polno zaupajo sodelovanju v koaliciji in bodo tudi zagotavljali nadaljnjo konstruktivnost.