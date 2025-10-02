Koaliciji se kandidata Pirc Musarjeve zdita nekompetentna

Možna kandidata za varuha človekovih pravic Marko Starman in za guvernerko Banke Slovenije Jana Benčina Henigman sta se danes predstavila koaliciji, a ta po pogovorih ocenjuje, da nista izkazala dovolj kompetenc. Vnovič predlagajo, naj predsednica republike razmisli o objavi novega poziva za prijavo kandidatov za obe funkciji.

Potencialni kandidat za varuha človekovih pravic Marko Starman je po oceni koalicije izkazal premalo kompetenc s področja varstva človekovih pravic. O tem priča tudi njegovo dosedanje poklicno udejstvovanje, so zapisali v skupni izjavi za javnost Svobode, SD in Levice po današnjem sestanku.

Predsednica Nataša Pirc Musar

Podobno so ugotovili tudi pri potencialni kandidatki za guvernerko Banke Slovenije Jani Benčina Henigman. Koalicije ta ni prepričala s poznavanjem makroekonomskega področja, fiskalnih vsebin in evropskih agend, ki so ključnega pomena za vodenje denarne politike države, menijo.

"V koaliciji ponovno predlagamo, da se v čim krajšem času razmisli o začetku postopka oziroma objavi novega javnega poziva za prijavo kandidatov za varuha človekovih pravic in za guvernerja Banke Slovenije. Menimo, da bi s tem skupaj prispevali k najbolj preglednemu in vključujočemu pristopu, ki bi omogočil, da vsi zainteresirani in usposobljeni kandidati dobijo priložnost izraziti svoj interes za opravljanje teh pomembnih nalog," so dodali v sporočilu.