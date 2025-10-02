Koaliciji se kandidata Pirc Musarjeve zdita nekompetentna

Potencialni kandidat za varuha človekovih pravic Marko Starman je po oceni koalicije izkazal premalo kompetenc s področja varstva človekovih pravic. O tem priča tudi njegovo dosedanje poklicno udejstvovanje, so zapisali v skupni izjavi za javnost Svobode, SD in Levice po današnjem sestanku.
Podobno so ugotovili tudi pri potencialni kandidatki za guvernerko Banke Slovenije Jani Benčina Henigman. Koalicije ta ni prepričala s poznavanjem makroekonomskega področja, fiskalnih vsebin in evropskih agend, ki so ključnega pomena za vodenje denarne politike države, menijo.
"V koaliciji ponovno predlagamo, da se v čim krajšem času razmisli o začetku postopka oziroma objavi novega javnega poziva za prijavo kandidatov za varuha človekovih pravic in za guvernerja Banke Slovenije. Menimo, da bi s tem skupaj prispevali k najbolj preglednemu in vključujočemu pristopu, ki bi omogočil, da vsi zainteresirani in usposobljeni kandidati dobijo priložnost izraziti svoj interes za opravljanje teh pomembnih nalog," so dodali v sporočilu.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Starmana in Benčina Henigmanovo kot potencialna kandidata za omenjeni funkciji predlagala v sredini septembra.
