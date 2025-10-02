Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Koaliciji se kandidata Pirc Musarjeve zdita nekompetentna

Ljubljana, 02. 10. 2025 19.38 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , T.H.
Komentarji
2

Možna kandidata za varuha človekovih pravic Marko Starman in za guvernerko Banke Slovenije Jana Benčina Henigman sta se danes predstavila koaliciji, a ta po pogovorih ocenjuje, da nista izkazala dovolj kompetenc. Vnovič predlagajo, naj predsednica republike razmisli o objavi novega poziva za prijavo kandidatov za obe funkciji.

Potencialni kandidat za varuha človekovih pravic Marko Starman je po oceni koalicije izkazal premalo kompetenc s področja varstva človekovih pravic. O tem priča tudi njegovo dosedanje poklicno udejstvovanje, so zapisali v skupni izjavi za javnost Svobode, SD in Levice po današnjem sestanku.

Predsednica Nataša Pirc Musar
Predsednica Nataša Pirc Musar FOTO: Aljoša Kravanja

Podobno so ugotovili tudi pri potencialni kandidatki za guvernerko Banke Slovenije Jani Benčina Henigman. Koalicije ta ni prepričala s poznavanjem makroekonomskega področja, fiskalnih vsebin in evropskih agend, ki so ključnega pomena za vodenje denarne politike države, menijo.

Preberi še Iskanje guvernerja Banke Slovenije: Svoboda ne bo poslala svojih predlogov

"V koaliciji ponovno predlagamo, da se v čim krajšem času razmisli o začetku postopka oziroma objavi novega javnega poziva za prijavo kandidatov za varuha človekovih pravic in za guvernerja Banke Slovenije. Menimo, da bi s tem skupaj prispevali k najbolj preglednemu in vključujočemu pristopu, ki bi omogočil, da vsi zainteresirani in usposobljeni kandidati dobijo priložnost izraziti svoj interes za opravljanje teh pomembnih nalog," so dodali v sporočilu.

Preberi še Predsednica za novega varuha predstavila Marka Starmana

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Starmana in Benčina Henigmanovo kot potencialna kandidata za omenjeni funkciji predlagala v sredini septembra.

Marko Starman Jana Benčina Henigman varuh guverner banka koalicija
Naslednji članek

Na hodnikih največjega javnega zaklonišča v Ljubljani

Naslednji članek

Vlada vztraja pri 810 evrih povprečnine, občine pričakujejo višjo

SORODNI ČLANKI

Predsednica za novega varuha predstavila Marka Starmana

Iskanje guvernerja Banke Slovenije: Svoboda ne bo poslala svojih predlogov

Savšek brez zadostne podpore koalicije za vodenje Banke Slovenije

Noben izmed dveh kandidatov za guvernerja Banke Slovenije ni prepričal koalicije

Marko Starman, najverjetnejši kandidat za pravosodnega ministra

Bo novi minister za pravosodje Marko Starman?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
02. 10. 2025 20.23
osli pa dejte se že zment
ODGOVORI
0 0
konc
02. 10. 2025 20.06
Vsi nesposobni. Ukinite to brezvezno funkcijo, da se bo vsaj nekaj prišparalo. Aja, saj tega izraza tako ne poznate. Samo troši kot, da ne bo naslednjega dne, kaj šele tedna ali meseca!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256