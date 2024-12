Koalicijo presenetil člen o ugovoru vesti za farmacevte

V Gibanju Svoboda so pohvalili vložitev predloga novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki po njihovem prinaša pomembne rešitve za boljšo dostopnost lekarn in zdravil, a hkrati opozorili na pomanjkljivost – 21. a člen, ki ureja ugovor vesti za farmacevte in ki se je, kot je že prej opozorila ministrica za pravosodje in predsednica Ženskega foruma SD Andreja Katič, v predlogu znašel naknadno, po koalicijskem usklajevanju.

"Pomemben člen zakona je tudi nov člen, ki opredeljuje ugovor vesti. V predlagani noveli ta člen sicer sledi ureditvi ugovora vesti za zdravnike, kot je to zanje predpisano v zakonu o zdravniški službi, vendar je to po mnenju Svobode neustrezno. Po našem prepričanju je namreč nedopustno, da bi lahko magister farmacije zaradi ugovora vesti odklonil izdajo zdravila na recept in pacienta napotil v drugo lekarno. Izdaja zdravil na recept, ki jih je pacientu predhodno predpisal zdravnik, po našem mnenju ne more in ne sme biti predmet ugovora vesti. Primer, kakršnemu smo bili priča v Lendavi, ko farmacevtka ni želela izdati kontracepcijskih tablet, se ne sme več ponoviti," so sporočili iz Gibanja Svoboda.