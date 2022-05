Koalicijska pogajanja na ravni strokovnih skupin

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob , predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec so prvi uradni krog koalicijskih pogajanj, ki je potekal v torek, ocenili kot uspešnega.

Določili so časovnico nadaljnjih pogajanj, vlado pa si želijo sestaviti do 3. junija. Do konca tedna je pričakovati razrez ministrskih mest po koalicijskih partnerjih.

Najverjetnejši kandidat za mandatarja Golob je dejal, da bodo poskušali ujeti najhitrejši rok, to je 3. junij, kot tisti, ko bi sestavili vlado. "Predpogoj za to je, da bomo še pred 13. majem uskladili večino točk med sabo, da lahko gremo s formiranjem parlamenta naprej po hitrem postopku," je dodal Golob. Dodal je, da zaenkrat težav ne vidijo praktično nikjer, tudi z vidika rokov ne, ki pa so po Golobovih besedah "zelo napeti".

Koalicijsko pogodbo bodo po Golobovih besedah parafirali najkasneje 13. maja, še pred ustanovno sejo DZ, na kateri bodo izvolili tudi predsednika DZ. Ali bo predsednik oz. predsednica DZ iz kvote Gibanja Svoboda, pa se koalicijski partnerji še niso dogovorili.