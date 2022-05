Koalicijska pogodba že dviguje prah, zdravniki na nogah

Poglejmo, kakšno je dejansko stanje v dveh največjih bolnišnicah v državi. V ljubljanskem UKC ima od 1014 tam zaposlenih zdravnikov, 372 soglasje za delo zunaj ustanove, na štajerskem je od 530 zdravnikov takšnih 130. V največji bolnišnici popoldne dela slaba tretjina, v UKC Maribor pa četrtina zdravnikov, a ukinjanje dodatnega dela ni rešitev in zdravnike postavlja v neenak položaj, opozarjajo Mladi zdravniki Slovenije.

"Veliko različnih poklicev se poslužuje tovrstnega dela. Vsak zdravnik, ki opravi nek pregled ali poseg ,s tem na nek način v bistvu skrajšuje čakalne dobe, ne glede na to, kdaj to počne," povejo pri Mladih zdravnikih. Podobno opozarjajo tudi v Zdravniški zbornici, kjer so zapisali še, da "birokratsko omejevanje obsega in organizacije dela zdravnikov v razmerah, ko jih primanjkuje vsaj tisoč, lahko vodi v dodatno zmanjšanje kapacitet slovenskega zdravstvenega sistema". "Problem je, ker je zelo nenatančno definirano, kaj to pomeni, tako da je to lahko zelo slaba rešitev, ali pa čisto v redu. Problematično je, če bi se nič drugega spremenilo in bi zdravniki zaradi tega nehali delati nadure," pravi Igor Muževič.