Dvig minimalne plače in minimalne pokojnine, plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji

V dokumentu so med drugim zapisali, da se zavzemajo za povečevanje minimalne plače, ki bi bila "dostojna plača za dostojno življenje" . Medtem ko minimalna plača trenutno znaša 1074,43 evra bruto, kar brez posebnih davčnih olajšav znaša okoli 778 evrov neto, pa v osnutku koalicijske pogodbe obljubljajo za prihodnje leto 800 evrov neto minimalne plače. To je nekaj več kot 1107 evrov bruto.

V dokumentu, ki je zaokrožil v javnosti, organi strank bodoče vladna koalicije pa ga bodo pred podpisom še potrjevali, obljublja, da bodo opustili vse prekrškovne in kazenske postopke, ki so bili sproženi proti posameznikom in posameznicam zaradi kršitev protikoronskih ukrepov. "Posebno pozornost bomo namenili varovanju pravice do protesta in javnega izražanja mnenja. Država mora opustiti vse prekrškovne in kazenske postopke v zvezi z javnim izražanjem mnenja in javnim zborovanjem," so zapisali.

Policija 24. oktobra postala prekrškovni organ tudi za kršitve vladnih odlokov za preprečevanje širjenja okužb covida-19. V letu 2020 je izvedla 8.603 prekrškovnih postopkov in izrekla 10.408 opozoril; v 2021 in letos (do 4. junija, ko je bila izdana odločba ustavnega sodišča) so izvedli 7.655 prekrškovnih postopkov in izrekla 20.754 opozoril. Podatkov o višini izdanih glob na policiji ne beležijo.

Stranke, ki sestavljajo bodočo vladno koalicijo, so že med kampanjo izpostavljale, da se bodo ukvarjale z reševanjem stanovanjske problematike in mladim omogočile dostop do ustreznih in ugodnih stanovanj. Kako bi to storile? Kot so zapisali, nameravajo do leta 2030 v okviru Stanovanjskega sklada in drugih modelov financiranja zagotovili 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030.

Hkrati pa bodo pregledali tudi zakonske možnosti, da država občinam omogoči, da omejijo rast najemnin stanovanj, ki se oddajajo na trgu. "S tem bi odpravili oderuške najemnine in vnaprej preprečili špekulativno gradnjo, ki povzroča gentrifikacijo in s tem povezane škodljive družbene in ekonomske posledice," so zapisali.

Že v preteklosti so napovedali, da bodo uporabili vsa razpoložljiva politična in pravna sredstva za preklic nakupa oklepnikov boxer, prav tako nameravajo novelirati zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021-2026 ter opravili revizijo vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme, in ustavitev vseh postopkov do zaključka revizije.

Poleg tega nameravajo ohraniti profesionalno slovensko vojsko, saj ima naborništvo negativne ekonomske učinke, krši svobodno odločitev posameznika, moti izobraževalni in delovni proces ter nenazadnje zmanjšuje kvaliteto vojske kot obrambne sile.