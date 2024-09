Koalicija v bran predsednici DZ: 'SDS zganja politični cirkus'

Po neuradnih infromacijah STA naj bi v stranki SDS zoper predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič pripravljali kazensko ovadbo. Ker na sejo državnega zbora ni uvrstila zahteve za odreditev preiskovalne komisije o slovenski energetiki, ji namreč očitajo zlorabo položaja, kršenje ustave in poslovnika.

Klakočar Zupančičeva se je ob zavrnistvi točke dnevnega reda, ki jo je zahtevala SDS, sklicevala na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ in vztrajala, da ima zahteva za odreditev preiskave takšne nepravilnosti, da jih je nujno odpraviti. Zakonodajno-pravno služba je namreč med drugim opozorila, da se zahteva za novo parlamentarno preiskavo delno prekriva z že ustanovljeno in delujočo preiskovalno komisijo državnega zbora o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda.