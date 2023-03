Koalicijske stranke enotno proti uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem

Franc Breznik (SDS) je na današnji izredni seji DZ sledil strankarskemu šefu Janezu Janši in ponovil navedbe o Rusiji kot državi podpornici terorizma. To po njegovem mnenju nenazadnje dokazujejo tudi smrti številnih aktivistov in opozicijskih politikov v moderni Rusiji, v kontekstu vojne pa je spomnil na napade ruskih sil, katerih tarča so izključno civilni infrastrukturni objekti.

Jernej Vrtovec (NSi) je ob tej priložnosti spomnil na dogodke izpred več kot 30 let, ko je v Sloveniji potekala vojna, ter dodal, da bi ravno zaradi tega Slovenija morala slediti sedmim državam EU, katerih parlamenti so doslej sprejeli podobne resolucije. Izrazil je prepričanje, da bodo do takšne sklepa prišli tudi poslanci drugod po uniji.