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Slovenija

V koaliciji in opoziciji zadovoljni z udeležbo na referendumih

Ljubljana, 11. 10. 2026 19.18 pred 22 minutami 7 min branja 20

Avtor:
STA L.M.
Glasovanje na referendumu

Predstavniki koalicijskih strank bodo izide današnjih referendumov pričakali v skupnem štabu v enem od lokalov v središču Ljubljane, kjer pa je ob zaprtju volišč še zelo mirno. Predsednike koalicijskih SDS, NSi in Demokratov je v štabu pričakovati pozneje, tisti, ki so tam, pa so ob visoki udeležbi glede izidov optimistični. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so ob zaključku glasovanja prav tako zadovoljni z volilno udeležbo. V Svobodi ocenjujejo, da je to dobra popotnica za demokracijo, želijo pa si tudi zavrnitvenega kvoruma na zakonodajnem referendumu. V SD in Levici visoko udeležbo pripisujejo odzivu na delo vlade in izražanju demokracije.

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Poslanec SDS Andrej Poglajen je v izjavi za Televizijo Slovenija dejal, da visoka volilna udeležba kaže, da so bile odprte zelo relevantne teme za slovensko družbo, ki so pomembne tudi za vlado. "Veselimo se rezultatov," je dejal.

Volilna udeležba - po podatkih Državne volilne komisije je bila ta do 16. ure 35,53-odstotna - je po besedah Poglajna tudi odraz volilne kampanje, saj da so "ljudje vedeli, o katerih temah se pogovarjamo, da tudi različne manipulacije, ki so prihajale z drugega političnega pola, niso ravno uspevale, kot so mislili, da bodo".

Na vprašanje, ali bo, če bo večina na referendumih proti, to izraz nezaupnice vladi, je Poglajen odgovoril, da je Svoboda v prejšnjem mandatu "izgubila kar dva referenduma". "To so poskusi nekih izpeljank interpretacije referendumskih rezultatov, definitivno pa verjamem, da so se volivke in volivci odločili skladno s tem, kar je najboljše za Slovenijo, kar je skladno z zdravo pametjo, se pravi štirikrat za," je dodal.

Poslanec SDS Andrej Kosi je medtem poudaril, da je prav, da se ljudje referendumov udeležijo in izrazijo svoja prepričanja oz. svoje stališče do referendumskih vprašanj. Ocenil je, da se tako "res uveljavi glas ljudstva". Tudi Kosi pričakuje, da bo referendumski rezultat "štirikrat za".

Komentiral je tudi zaplete na ljubljanskem volišču omnia, za katere je po njegovi oceni odgovorna Državna volilna komisija, ki jih bo morala v bodoče tudi odpraviti in vsem volivcem omogočiti, da imajo možnost glasovati. Dodal je, da so v SDS že v preteklosti opozarjali na slabo izvedbo državnozborskih volitev.

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Tudi poslanec NSi Janez Žakelj je dejal, da so veseli, da so ljudje prepoznali, da gre "za pomembna vprašanja tako pri zakonodajnem kot tudi pri posvetovalnih referendumih". "Seveda bomo to voljo ljudi spoštovali," je dejal. Ne strinja se z očitki, da je koalicija s tremi posvetovalnimi referendumi ob zakonodajnem le poskušala zamegljevati situacijo. Poudaril je, da so želeli izvedeti stališče ljudi, "ker gre za pomembna vprašanja".

Premier in predsednik SDS Janez Janša je v objavi na družbenih omrežjih približno dve uri pred zaprtjem volišč poudaril, da "imamo čudovito domovino, ki je od nas vseh". "Naši predniki so veliko žrtvovali zanjo, milijoni vaših pridnih rok se vsak dan trudijo, da bi bilo življenje dobro in da bi bilo jutri še bolje za vse. Ravno danes pa vaš glas pomembno odloča o tem, kakšna bo Slovenija jutri, ali bomo pred zakonom vsi enaki in ali bo Slovenec v lastni domovini in občini končno gospodar na svoji zemlji," je dejal in volivce pozval, da oddajo "štiri glasove za pravično in uspešno Slovenijo".

Ob oddaji svojega glasu v Šentilju pri Velenju danes zjutraj pa je Janša današnje glasovanje označil za "test zdrave pameti". V zvezi z novelo zakona o parlamentarni preiskavi je bil kritičen do trditev, da bi lahko preiskovalne komisije, ki preiskujejo nosilce političnih funkcij, postale orodje politične policije. Po njegovem mnenju je parlamentarna preiskava običajno orodje parlamentarnega sistema za nadzor nad delovanjem funkcionarjev.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Obenem se je Janša zavzel tudi za spremembe financiranja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Vprašal se je, ali morajo prebivalci poleg drugih stroškov še naprej obvezno plačevati prispevek za javno radiotelevizijo, tudi če njenih programov ne spremljajo.

Predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa je v izjavi na družbenih omrežjih izpostavil, da smo na današnjih štirih referendumih odločali o tem, ali bo naša država še pravična. Po njegovih besedah smo odločali "o tem, da se pravil ne izigrava, da močno stojimo za našim načinom življenja in da svobodno izbiramo, kam bomo namenili naš denar".

Predsednik Demokratov in gospodarski minister Anže Logar pa je ob oddaji glasu dejal, da je referendum praznik demokracije, na njem pa je bilo mogoče glasovati za pravično Slovenijo. Po njegovem mnenju smo lahko danes odločali o tem, po kateri poti bomo krenili. Logar verjame, da bo odločitev prava, so njegove navedbe povzeli v stranki.

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Tudi opozicija zadovoljna z udeležbo

Generalni sekretar Svobode in poslanec Matej Grah je v izjavi za medije po zaprtju volišč dejal, da se volivci na referendumih niso izrekali samo o temah, o katerih so bili vprašani, ampak tudi o tem, kaj si ljudje mislijo o delu vlade. Meni, da je bilo ključno vprašanje - o t. i. politični policiji - o katerem so ljudje odločali na zakonodajnem referendumu, zamegljeno z ostalimi posvetovalnimi referendumi. "Vseeno upam, da so ljudje spregledali," je poudaril Grah.

V štab največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, ki rezultate referendumov spremlja na sedežu stranke v Kristalni palači v Ljubljani, prihajajo vidnejši predstavniki stranke. Mediji medtem rezultate spremljajo v avli, kjer je vzdušje mirno.

Prvak stranke Robert Golob je ob današnji oddaji glasu sicer izrazil prepričanje, da si bomo vsi ta dan še posebej zapomnili. Državljane je pozval, naj danes povedo, da v Sloveniji želijo še naprej živeti svobodno, demokratično in zadovoljno. Zahvalil se je vsem, ki so glasovali.

Opozicijske stranke bodo rezultate sicer pričakale vsaka v svojem štabu. Golob je ob tem dejal, da so v kampanji nastopili enotno in s skupnimi sporočili. Kje se kdo zbere po razglasitvi rezultatov, pa je po besedah Goloba odvisno le od tega, kje ima kdo prostore.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

Podpredsednik stranke in poslanec Matej Arčon pričakuje odločen proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, saj je šlo za zavajanje volivcev. Je pa rezultat z določenih volišč, ki jih dobivajo, spodbuden, je dejal v izjavi za POP TV. Arčon je izpostavil tudi posvetovalni referendum o rtv-prispevku, pri katerem meni, da "se bo zgodil pogrom nad RTV Slovenija, ki je pomemben nacionalni medij".

Poslanec SD Luka Goršek je v štabu stranke na Nazorjevi v Ljubljani za STA dejal, da visoka udeležba še ne nakazuje končnega izida referendumov. Ob tem je izrazil željo, da "ljudje ne pristanejo na to, da se bomo zdaj po novem delili na tiste, ki si zaslužijo neke pravice v tej državi in pa na tiste, ki si jih ne," je še povedal.

Visoko volilno udeležbo je pripisal delu vlade. "V pol leta so ljudje prepoznali, da se morajo angažirati," je ocenil in dodal, da se zdi, da "prihaja precej turbulenten čas".

Tudi v štabu Levice je zaenkrat še mirno. Poslanka Nataša Sukič je za TV Slovenija visoko udeležbo pripisala temu, da so državljani oddajo glasu začeli dojemati kot izraz neposredne demokracije. Opozorila je tudi na dolgotrajne čakalne vrste na volišču omnia v Ljubljani, pri tem pa izrazila upanje, da jih čakanje ni odvrnilo od oddaje glasu.

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V štabu nevladnih organizacij in civilne družbe prav tako z optimizmom

Predstavniki organizacij civilne družbe, ki so se vključile v referendumsko kampanjo s pozivom štirikrat proti, so se po zaprtju volišč zbrali v lokalu Pritličje v Ljubljani. Po besedah Katje Utroša iz Kulturnega društva Gmajna so veseli, da so se ljudje mobilizirali in se udeležili referenduma. Glede izidov so prav tako optimistični.

Predstavniki organizacij civilne družbe, ki so se vključile v referendumsko kampanjo s pozivom štirikrat proti, so se po zaprtju volišč zbrali v lokalu Pritličje v Ljubljani. Po besedah Katje Utroša iz Kulturnega društva Gmajna so veseli, da so se ljudje mobilizirali in se udeležili referenduma. Glede izidov so optimistični.

"Odprla se je debata, neko polje za razpravo, kjer so se lahko soočila mnenja za in proti. To je praznik demokracije, to je temelj demokracije, z izmenjavo mnenj demokracijo krepimo," je povedala za Televizijo Slovenija.

Po njenih besedah so volivci razumeli vprašanja, zato so se danes tudi odzvali v tako velikem številu. "Mi smo trdno prepričani, da znajo ljudje razmišljati s svojo glavo in da so se odločili po svoji vesti," je dodala.

Ob 19. uri se je zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o rtv-prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici tujcev. Pred ljubljanskim voliščem omnia se sicer še vije vrsta čakajočih volivcev.

Glasovanje so podaljšali tudi na volišču v Osnovni šoli Roje v občini Domžale, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču. Glasovati bo možno do 20.30.

Poglavja:
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referendum volitve Slovenija koalicija politika

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KOMENTARJI20

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zrela hruška
11. 10. 2026 21.00
poizkusil bo isto finto zavajanja novembra.
Odgovori
+1
1 0
zrela hruška
11. 10. 2026 20.50
Janez misli, da je prebrisan stari lisjak, ko je zavedel-zameglil del volivcev?! 😁😅
Odgovori
+2
3 1
ptuj.si
11. 10. 2026 20.35
Dvk sramota. Glasuje se 7-19h in to je to. To je ziher neka dogovorjena zgodba. Vemo s kom.
Odgovori
-4
0 4
M_teoretik
11. 10. 2026 20.33
Hmal bomo vedeli, ali so zmagal tisti z zdravo pametjo, al tisti ki to niso!?
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
11. 10. 2026 20.31
Uf, zadovoljni oboji. V koeficientu steče bomo skočili na vrh med EU državami!?
Odgovori
+0
1 1
biggie33
11. 10. 2026 20.10
Rtv bo kmalu zgolj spomin..
Odgovori
-5
5 10
zrela hruška
11. 10. 2026 20.52
ti bo pa kasirala janezova nora 24 tv! 🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
11. 10. 2026 20.04
nekam tiho je vse skupaj na msm....katerim kaže slabo?
Odgovori
+5
5 0
nora_ovca
11. 10. 2026 20.00
Dramatičen večer bo. Jutri pa vse po starem. In karavana gre dalje. Važno,
Odgovori
+4
4 0
Trikrat cepljen
11. 10. 2026 19.59
Po trenutnih predvidevanjih pričakujem da vlada odstpi.
Odgovori
+1
6 5
Deep1
11. 10. 2026 19.40
Komaj čakam poklapane obraze na desni strani. 🤡🤡
Odgovori
+6
12 6
puspan
11. 10. 2026 20.08
Vam pa denarnice z nametanih denarjem.
Odgovori
-1
2 3
puspan
11. 10. 2026 20.09
Popr. "nafehtanim"
Odgovori
+1
3 2
puspan
11. 10. 2026 20.10
Popr."nafehtanim denarjem".
Odgovori
-4
0 4
jank
11. 10. 2026 19.37
Desničarjem se tresejo hlače!
Odgovori
+8
13 5
Bolfenk2
11. 10. 2026 19.30
Če vidiš, da so napis 4xProti nosili taki tipi, kot je Jenul, Nika, Muki, Mesec, Asta, Kordiš... sploh ni treba gledati vsebine in voliš kontra to je 4xZA. Zanesljivo ne zgrešiš.
Odgovori
-5
11 16
lakala28
11. 10. 2026 19.22
Danes je na siolu vrhovni bolnik na čelu vlade prevarantov kršil volilni molk ob 18. uri, ko je nakladal, da je neumno, da bi ljudje plačevali 200 eur za tv program, ki ga itak ne gledajo. Bo kazenska ovadba ali pa vsaj postopek o prekršku? Bo spet poštar iskal bolnikovo hišo v veleju?
Odgovori
+13
18 5
ap100
11. 10. 2026 19.26
sej boš zmagal robi ne se sekirat - bo pa pirova
Odgovori
-9
1 10
Trikrat cepljen
11. 10. 2026 20.01
Saj ni z RTV nič narobe, razen info programa.
Odgovori
-5
0 5
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