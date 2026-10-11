V koaliciji in opoziciji zadovoljni z udeležbo na referendumih

Poslanec SDS Andrej Poglajen je v izjavi za Televizijo Slovenija dejal, da visoka volilna udeležba kaže, da so bile odprte zelo relevantne teme za slovensko družbo, ki so pomembne tudi za vlado. "Veselimo se rezultatov," je dejal. Volilna udeležba - po podatkih Državne volilne komisije je bila ta do 16. ure 35,53-odstotna - je po besedah Poglajna tudi odraz volilne kampanje, saj da so "ljudje vedeli, o katerih temah se pogovarjamo, da tudi različne manipulacije, ki so prihajale z drugega političnega pola, niso ravno uspevale, kot so mislili, da bodo". Na vprašanje, ali bo, če bo večina na referendumih proti, to izraz nezaupnice vladi, je Poglajen odgovoril, da je Svoboda v prejšnjem mandatu "izgubila kar dva referenduma". "To so poskusi nekih izpeljank interpretacije referendumskih rezultatov, definitivno pa verjamem, da so se volivke in volivci odločili skladno s tem, kar je najboljše za Slovenijo, kar je skladno z zdravo pametjo, se pravi štirikrat za," je dodal. Poslanec SDS Andrej Kosi je medtem poudaril, da je prav, da se ljudje referendumov udeležijo in izrazijo svoja prepričanja oz. svoje stališče do referendumskih vprašanj. Ocenil je, da se tako "res uveljavi glas ljudstva". Tudi Kosi pričakuje, da bo referendumski rezultat "štirikrat za". Komentiral je tudi zaplete na ljubljanskem volišču omnia, za katere je po njegovi oceni odgovorna Državna volilna komisija, ki jih bo morala v bodoče tudi odpraviti in vsem volivcem omogočiti, da imajo možnost glasovati. Dodal je, da so v SDS že v preteklosti opozarjali na slabo izvedbo državnozborskih volitev.

Tudi poslanec NSi Janez Žakelj je dejal, da so veseli, da so ljudje prepoznali, da gre "za pomembna vprašanja tako pri zakonodajnem kot tudi pri posvetovalnih referendumih". "Seveda bomo to voljo ljudi spoštovali," je dejal. Ne strinja se z očitki, da je koalicija s tremi posvetovalnimi referendumi ob zakonodajnem le poskušala zamegljevati situacijo. Poudaril je, da so želeli izvedeti stališče ljudi, "ker gre za pomembna vprašanja". Premier in predsednik SDS Janez Janša je v objavi na družbenih omrežjih približno dve uri pred zaprtjem volišč poudaril, da "imamo čudovito domovino, ki je od nas vseh". "Naši predniki so veliko žrtvovali zanjo, milijoni vaših pridnih rok se vsak dan trudijo, da bi bilo življenje dobro in da bi bilo jutri še bolje za vse. Ravno danes pa vaš glas pomembno odloča o tem, kakšna bo Slovenija jutri, ali bomo pred zakonom vsi enaki in ali bo Slovenec v lastni domovini in občini končno gospodar na svoji zemlji," je dejal in volivce pozval, da oddajo "štiri glasove za pravično in uspešno Slovenijo". Ob oddaji svojega glasu v Šentilju pri Velenju danes zjutraj pa je Janša današnje glasovanje označil za "test zdrave pameti". V zvezi z novelo zakona o parlamentarni preiskavi je bil kritičen do trditev, da bi lahko preiskovalne komisije, ki preiskujejo nosilce političnih funkcij, postale orodje politične policije. Po njegovem mnenju je parlamentarna preiskava običajno orodje parlamentarnega sistema za nadzor nad delovanjem funkcionarjev.

Janez Janša FOTO: Bobo

Obenem se je Janša zavzel tudi za spremembe financiranja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Vprašal se je, ali morajo prebivalci poleg drugih stroškov še naprej obvezno plačevati prispevek za javno radiotelevizijo, tudi če njenih programov ne spremljajo. Predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa je v izjavi na družbenih omrežjih izpostavil, da smo na današnjih štirih referendumih odločali o tem, ali bo naša država še pravična. Po njegovih besedah smo odločali "o tem, da se pravil ne izigrava, da močno stojimo za našim načinom življenja in da svobodno izbiramo, kam bomo namenili naš denar". Predsednik Demokratov in gospodarski minister Anže Logar pa je ob oddaji glasu dejal, da je referendum praznik demokracije, na njem pa je bilo mogoče glasovati za pravično Slovenijo. Po njegovem mnenju smo lahko danes odločali o tem, po kateri poti bomo krenili. Logar verjame, da bo odločitev prava, so njegove navedbe povzeli v stranki.

Tudi opozicija zadovoljna z udeležbo

Generalni sekretar Svobode in poslanec Matej Grah je v izjavi za medije po zaprtju volišč dejal, da se volivci na referendumih niso izrekali samo o temah, o katerih so bili vprašani, ampak tudi o tem, kaj si ljudje mislijo o delu vlade. Meni, da je bilo ključno vprašanje - o t. i. politični policiji - o katerem so ljudje odločali na zakonodajnem referendumu, zamegljeno z ostalimi posvetovalnimi referendumi. "Vseeno upam, da so ljudje spregledali," je poudaril Grah. V štab največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, ki rezultate referendumov spremlja na sedežu stranke v Kristalni palači v Ljubljani, prihajajo vidnejši predstavniki stranke. Mediji medtem rezultate spremljajo v avli, kjer je vzdušje mirno. Prvak stranke Robert Golob je ob današnji oddaji glasu sicer izrazil prepričanje, da si bomo vsi ta dan še posebej zapomnili. Državljane je pozval, naj danes povedo, da v Sloveniji želijo še naprej živeti svobodno, demokratično in zadovoljno. Zahvalil se je vsem, ki so glasovali. Opozicijske stranke bodo rezultate sicer pričakale vsaka v svojem štabu. Golob je ob tem dejal, da so v kampanji nastopili enotno in s skupnimi sporočili. Kje se kdo zbere po razglasitvi rezultatov, pa je po besedah Goloba odvisno le od tega, kje ima kdo prostore.

Robert Golob FOTO: Bobo

Podpredsednik stranke in poslanec Matej Arčon pričakuje odločen proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, saj je šlo za zavajanje volivcev. Je pa rezultat z določenih volišč, ki jih dobivajo, spodbuden, je dejal v izjavi za POP TV. Arčon je izpostavil tudi posvetovalni referendum o rtv-prispevku, pri katerem meni, da "se bo zgodil pogrom nad RTV Slovenija, ki je pomemben nacionalni medij". Poslanec SD Luka Goršek je v štabu stranke na Nazorjevi v Ljubljani za STA dejal, da visoka udeležba še ne nakazuje končnega izida referendumov. Ob tem je izrazil željo, da "ljudje ne pristanejo na to, da se bomo zdaj po novem delili na tiste, ki si zaslužijo neke pravice v tej državi in pa na tiste, ki si jih ne," je še povedal. Visoko volilno udeležbo je pripisal delu vlade. "V pol leta so ljudje prepoznali, da se morajo angažirati," je ocenil in dodal, da se zdi, da "prihaja precej turbulenten čas". Tudi v štabu Levice je zaenkrat še mirno. Poslanka Nataša Sukič je za TV Slovenija visoko udeležbo pripisala temu, da so državljani oddajo glasu začeli dojemati kot izraz neposredne demokracije. Opozorila je tudi na dolgotrajne čakalne vrste na volišču omnia v Ljubljani, pri tem pa izrazila upanje, da jih čakanje ni odvrnilo od oddaje glasu.

V štabu nevladnih organizacij in civilne družbe prav tako z optimizmom