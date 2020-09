Koalicijski partnerji o usodi Pivčeve: se ji bo Janša odrekel?

Premier Janez Janša se je po sredinem odstopu Aleksandre Pivec z mesta predsednice DeSUS v petek sestal s poslanci te stranke ter Gantarjem, ki bo po odločitvi sveta stranke začasno zastopal DeSUS do novembrskega kongresa.

Kot je po srečanju z Janšo povedal Tomaž Gantar, so tudi po spremenjenih razmerah v vrhu DeSUS usklajeni glede spoštovanja koalicijske pogodbe in zavez. To predsednik vlade tudi pričakuje. Medtem pa DeSUS pričakuje, da Pivčeva ne bi bila več podpredsednica vlade, glede na to, da so bili kriteriji za to jasno določeni v začetku dela te koalicije. Doslej so bili vsi trije podpredsedniki Janševe vlade predsedniki koalicijskih strank. Vse kaže, da se bo premier na račun trdnosti koalicije odrekel Pivčevi.

Zaradi vseh nerazčiščenih očitkov na račun Pivčeve, ki se nanašajo na plačevanje računov ob gostovanjih po Sloveniji, po mnenju DeSUS tudi ni primerno, da bi ostala ministrica za kmetijstvo. A Gantar priznava, da to ni v njihovih rokah, pač pa mora biti dogovor koalicije in predsednika vlade, ki se mora o tem na koncu odločiti. Na potezi je zdaj Janša, ki Pivčevo utegne pozvati k odstopu.

Neuradno s tem večjih težav nima, a še prej od Desusa pričakuje, da mu predlagajo novo ime. Tu pa se zaplete, saj je njihov kadrovski bazen na področju kmetijstva precej plitek. Kandidata torej intenzivno iščejo, nekateri v sili omenjajo tudi državnega sekretarja Jožeta Podgorška, ki pa se je nekaterim poslancem zameril s svojim zadnjim pismom, v katerem je Pivčevi izrazil podporo.