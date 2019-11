Koalicijski partnerji samozavestni glede prihodnjega obstoja manjšinske vlade

Kot je v izjavi za medije v DZ dejal Golubović, so kolegom iz Levice večkrat rekli, da za sprejetje nekega predloga v DZ potrebujejo večino. "Če imaš iskren namen speljati nek projekt, je naloga, da se pogovarjaš z vsemi v državnem zboru in pridobiš zadostno podporo," je pojasnil. Da je to izvedljivo, so po njegovih besedah dokazali v SDS, NSi in tudi v SNS, medtem ko je Levica očitno "opravila premalo teh pogovorov".

Poslanec Levice Miha Kordiš pa je komentiral, da se "koalicijska večina", kot se je izrisala v četrtek, očitno"raje odvija v desno kot v levo". Napovedal je, da bodo v Levici v prihodnjih dveh letih storili vse, da "deficite", ki so ostali v proračunu, odpravijo z drugimi ukrepi.

Še vedno pa odmeva tudi ravnanje poslanca DeSUS Roberta Polnarja, ki ni podprl predloga zakona o izvrševanju proračunov zaradi prenizkih povprečnin za občine. Obenem se je izpostavil z izjavo, da vlado sicer podpira, a da ta trenutno ni sposobna potrebnih alternativ. To prepričanje je danes ponovil, dodal pa je, da so v koaliciji vendarle šele eno leto. "In po enem letu človek ne sme obupati in vreči puške v koruzo," je pristavil.