Koalicijski poslanci so se podpisali pod zavezo zdravstveni reformi

Dogovor o podpisu zavez so poslanci sprejeli na vrhu koalicije 18. januarja 2023, ko je bila predstavljena analiza delovanja slovenskega zdravstvenega sistema. Zaveze vključujejo prednostne naloge za izvedbo zdravstvene reforme in opredeljujejo časovnico za njihovo izvedbo.

Med desetimi prednostnimi nalogami so tako digitalizacija zdravstvenega sistema, reforma plačnega sistema javnih uslužbencev, reševanje problematike družinske in urgentne medicine, strukturna prenova ZZZS, prenova nadzora in vodenja javnih zavodov, ureditev področja absentizma, koncesionarstvo in koncesije, kadri v zdravstvu, celovita prenova financiranja in centralizirano javno naročanje.