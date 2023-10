Koalicijski poslanci tokrat proti predlogu zakona o digitalizaciji zdravstva?

Odbor bi moral nato predlog zakona obravnavati v začetku septembra, a so člani na predlog koalicije izglasovali umik te točke z dnevnega reda, saj da je materija zelo široka in je zato bolj odgovorno, da si vzamejo več časa, da bo zakon res dober.

Zakonski predlog je sicer v DZ že prestal prvo branje, odbor pa bi ga moral po prvotnem načrtu obravnavati še pred odhodom poslancev na počitnice. A stranke koalicije so takrat predlagale zamik obravnave, saj so ocenile, da za pripravo ustreznih dopolnil, ki bi naslovila pomisleke zakonodajno-pravne službe, ni dovolj časa.

Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva so na ministrstvu za zdravje pripravili v začetku leta, še v času nekdanjega ministra Danijela Bešiča Loredana. Ta je ob predstavitvi zakonskega predloga povedal, da želijo z njim omogočiti enotnost in povezljivost podatkov v nacionalnem eKartonu ter večjo zasebnost in moč bolnikov pri samoodločanju o svojih zdravstvenih podatkih. Vlada je nato predlog zakona potrdila v juniju in DZ predlagala, naj ga obravnava po rednem postopku.