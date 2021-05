Koalicijski poslanci vložili predlog za razrešitev Igorja Zorčiča

Vodje poslanskih skupin koalicije so sicer predsedniku DZ Igorju Zorčiču v sredo prinesli 47 poslanskih podpisov s pozivom k odstopu. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je takrat napovedal, da Zorčičevo odločitev pričakujejo do začetka prihodnjega tedna, sicer bodo znova vložili predlog za njegovo razrešitev.

Kot kaže, jih je Zorčič zavrnil, saj je predlog za razrešitev že v DZ. Vendar pa so pod predlogom za razrešitev le podpisi 26 poslancev SDS, sedmih poslancev NSi in petih poslancev SMC.

Igor Zorčičje včeraj pojasnil, da so mu vodje poslanskih skupin koalicijskih SDS, NSi in SMC na vpogled prinesli liste s podpisi poslancev, a da ne ve, koliko podpisov je bilo, saj niso bili oštevilčeni, niti razporejeni po poslanskih skupinah, kot je to običaj v DZ. "Nisem jih prešteval, priznam. Jaz bom skratka na podlagi tega, kar so mi dali na vpogled, opravil pogovore s posameznimi poslanci opozicije in se nato odločil, kako naprej," je dejal.