Koalicijski sporazum med Listo Zorana Jankoviča in stranko Gibanje Svoboda je parafiran

Vodji svetniških skupin Liste Zorana Jankovića, Aleš Čerin, in Gibanje Svoboda, Samo Logar, sta prejšnji teden parafirala koalicijski sporazum o sodelovanju v ljubljanskem mestnem svetu. Logar je pojasnil, da o vsebini ne bodo govorili do podpisa sporazuma in novinarske konference prihodnji teden. Ob tem je potrdil, da bo nepoklicni podžupan.

Takrat bodo predstavili celotno vsebino pogodbe in način sodelovanja, je povedal Logar. Po njegovih navedbah v tem sporazumu ni drugih strank ali list. Logar bo kot podžupan zadolžen za področje športa, sporazum pa ne vsebuje drugih kadrovskih rešitev v občinski upravi. Sicer so se dogovorili tudi za izvedbo nekaterih projektov, a tudi o njih Logar danes ni želel govoriti. icon-expand Aleš Čerin, podžupan MOL FOTO: Mestna občina Ljubljana/Miha Fras Za sodelovanje z Listo Zorana Jankovića v mestnem svetu so se odločili, ker menijo, da lahko Gibanje Svoboda na ta način uresniči svoje programske cilje v Ljubljani in da bodo tako naredili največ za prebivalce Ljubljane, je dejal. Podžupansko funkcijo v Ljubljani bodo opravljali Tjaša Ficko, Aleš Čerin, Janez Koželj, Dejan Crnek, Boštjan Koritnik in Samo Logar. Koželj se bo sicer med mandatom poslovil s te funkcije, zamenjal pa ga bo arhitekt in mestni svetnik Rok Žnidaršič.