Koalicijski trojček za skupno mizo: sledi rekonstrukcija vlade?

Po politično burnem mesecu, ki so ga zaznamovali odhodi več ministrov, napetosti v koaliciji in premierjeva napoved o krčenju ministrske ekipe, bodo za skupno mizo sedla vodstva koalicijskih strank. Rdeča nit sestanka bo rekonstrukcija vlade in pregled uresničevanja koalicijskih zavez. Slednje kot nujno ocenjujejo predvsem v SD in Levici.

Premier in prvak največje vladne stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je pred dvema tednoma napovedal, da je nastopil čas za začetek razprav o rekonstrukciji vlade, predvsem v luči učinkovitosti vlade pri poplavni sanaciji Slovenije. Pri tem predsednik vlade ni izključil možnosti "radikalnega zmanjšanja števila ministrstev", pri čemer je po Golobovih navedbah odprto vse. "Veliko število je vse, kar je večje od 12," je ob tem še pristavil, minuli teden pa kot zgled navedel tudi Švico s sedmimi ministrstvi. Koalicijski partnerici SD in Levica, ki ju je napoved rekonstrukcije močno razburila, sicer pred današnjim srečanjem koalicijskega trojčka nista prejeli konkretnega predloga o krčenju števila vladnih resorjev. V preteklih dneh so v obeh strankah izrazili dvom v primernost in nujnost takšnega koraka ter poudarili, da njihovi ministri dobro delajo. icon-expand Robert Golob in Tanja Fajon FOTO: Bobo Bolj kot pogovora o rekonstrukciji, ki bi bržkone za seboj potegnila tudi spreminjanje obstoječe koalicijske pogodbe in znova nekaj mesecev "prostega teka" v delovanju vlade, si tako želita pogovor o izpolnjevanju ciljev, zapisanih v koalicijski pogodbi, ter prioritetah in načinu dela do izteka mandata. Medtem je tudi iz Svobode slišati, da brez "minimalne pripravljenosti" koalicijskih partnerjev za manjšanje števila ministrstev pri tej potezi ne bodo vztrajali za vsako ceno. Tudi ob morebitni zeleni luči partnerjev pa ta zaradi izida lanskega referenduma, na katerem si je vladna koalicija izborila aktualno sestavo vlade, ne bo mogoča še vsaj do decembra.