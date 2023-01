Koalicijski vrh o zdravstveni reformi, Golob pričakuje podpis aneksa

Ob tem se obeta, da bodo koalicijski partnerji dorekli tudi vsebino aneksa h koalicijski pogodbi, v katerem naj bi zapisali konkretne rešitve. Premier Robert Golob je v teh dneh poudaril, da smo prišli do točke, kjer politična preigravanja niso več mogoča in tako pričakuje, da bodo aneks podpisali tudi vsi koalicijski poslanci, da "vemo, da smo v tem čolnu vsi skupaj".

Pričakovanja, tudi koalicijskih partneric SD in Levice, so po zaostritvi razmer zaradi nakopičenih težav v javnem zdravstvu, visoka. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je za napovedal predstavitev dokumenta o trenutnem stanju v zdravstvenem sistemu, ki bo podlaga za zdravstveno reformo. Ta bo po njegovih zagotovilih zaživela s prihodnjim letom.

Toda nad idejo niso vsi najbolj navdušeni. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic meni, da aneksa morda sploh ne potrebujejo, če bodo imeli "jasno, trdno in odločno koalicijsko zavezo, da je zdravstveno reformo in še kakšno v tem letu treba sprejeti". Dodal je, da je, če izhodišč za zdravstveno reformo morda niso dovolj določeno zapisali in jih ne razumejo vsi enako, vseeno prav, da jih nadgradijo z aneksom.

SD in Levica sta se medtem zavili v molk, po neuradnih informacijah imajo težavo s podpisovanjem bianco političnih menic.

V opoziciji so medtem kritični. Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič pravi, da se "da slutiti, da golob svojim poslancem oziroma poslancem koalicijskih strank ne zaupa." Ob tem je podvomila, da so stvari tako rožnate in se vprašala, če so res tako velika srečna družina.