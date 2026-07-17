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Slovenija

Koalicijski vrh: 'Zapuščina Golobove vlade ni dobra'

Ljubljana, 17. 07. 2026 11.59 pred 19 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Koalicijski vrh na Brdu

Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. V NSi in SLS so ob prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in stanje na ministrstvih.

"Slišim, da je zadeva kar katastrofalna, projekti slabo realizirani, financ pa ni, 1,2 milijarde evrov minusa v proračunu," je ob prihodu na vrh za medije dejal vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Žakelj.

Tudi predsednica SLS Tina Bregant meni, da je pred vlado veliko izzivov. "Zapuščina Golobove vlade ni dobra, se pravi prva seja pred poletjem bo vroča, ker bo jesen še bolj vroča," je ocenila v izjavi za medije ob prihodu.

Po Žakljevih besedah bodo danes določili tudi prioritete iz koalicijske pogodbe. Za NSi so zelo pomembne čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajna oskrba, boljši pogoji za podjetnike in kmete ter delujoči Skok, je naštel.

Predloga zakona o Skoku, ki je luč sveta ugledal v sredo, še niso natančno preučili, pravi. "Nekaj je stvar postaviti na papir, nekaj v prakso. Če se bo pokazalo, da je treba kaj popraviti, bomo popravili. Sicer pa predvsem pričakujemo, da bodo tisti, ki so zdaj zaščiteni, tudi kaznovani," je dejal.

Dotaknil pa se je tudi nekaterih aktualnih zadev. Na enotna opozorila ustavnih pravnikov, da koalicija s tem, ko ne sprejme dnevnega reda sej DZ, na katerih bi ustanovili preiskovalni komisiji o Black Cube in o financiranju stranke, krši ustavo in poslovnik DZ, je odvrnil: "Trije pravniki, štiri mnenja". "Preiskovalne komisije so potrebne, a pod enakimi pogoji za vse," je dejal.

Na vprašanje, ali bi moral poslanec Resnice Boris Mijič, glede katerega se je v zadnjih dneh zvrstila vrsta obtožb o neplačevanju delavcev in zavajanja o izobrazbi, odstopiti, pa je odgovoril, da je to stvar Resnice. "Mislim, da se tam odvijajo stvari, in računam, da se bodo tudi odvile," je dejal.

Na vrhu koalicije bodo sicer posamezni ministri predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh.

Kot je izvedela STA, bodo po oceni stanja na posameznih ministrstvih njihove prednostne naloge usmerjene zlasti v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Govorili pa bodo tudi o tem, s čim bo treba počakati na prihodnje leto.

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KOMENTARJI2

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Anion6anion
17. 07. 2026 12.20
Me zanima kakšno razsulo v državni blagajni bo tokrat pustila Janševa vlada.
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+2
2 0
frenk7
17. 07. 2026 12.25
Začetek obeta veliko ....
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0 0
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