PRENOS V ŽIVO: Celjskemu gledališču zaradi samoprijave plagiata zgolj dobrih 3000 evrov kazni

Ob 9. uri se je začela novinarska konferenca SLG Celje, na kateri predstavljajo okoliščine umika predstave. Konferenco prenašamo v živo na naši spletni strani.

Na začetku so pojasnili, da jim je zelo žal, da se je to zgodilo. V časovnici dogajanja so pojasnili, da so opozorilo dobili 9. januarja letos. Takoj so pregledali tekste italijanskega avtorja in v četrtek 10. januarja pregledali tekst pisca Nicolaja in na prvi pogled ugotovili, da gre za veliko podobnost. Takoj so pisno o tem obvestili Kobala in ga pozvali, naj do 14. januarja odgovori na očitke. Čez vikend so pregledali podrobno tekst in ugotovili, da gre za prevod z nekaj okrajšavami.

14. januarja so dobili odgovor Kobala, nato umaknili predstavo in o tem obvestili avtorsko agencijo, naslednji dan pa še ministrstvo za kulturo, občino Celje ter obvestili javnost.

Škoda je naslednja: znesek avtorskega honorarja Kobalu znaša 13.000 evrov, pa tudi avtorski honorarji za predstave, ki so jih morali odpovedati. To škodo bodo še ocenili. Predstavo bodo nadomestili z drugo. Prav tako je tu še kazen, so pojasnili v SLG Celje. Ker so primer prijavili sami, so dobili zgolj 3063 evrov avtorske kazni, so pojasnili v SLG Celje, prav tako imajo prepoved nadaljnjih uprizoritev.

Imena osebe, ki je prijavila plagiat, ne želijo razkriti. So pa dodali, da z Borisom Kobalom v prihodnje ne bodo več sodelovali.

